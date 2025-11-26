Transportistas y productores del campo informaron que fracasó otra mesa de negociación con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), e indicaron que mantienen los bloqueos en distintos puntos carreteros, incluso con más personas que se han ido sumando.

La madrugada de este miércoles 26 de noviembre, el frente de campesinos y transportistas salió de la Segob sin una respuesta a sus peticiones y acusó “vaciladas” de los funcionarios.

No descartaron cerrar todos los accesos a la Ciudad de México y otros lugares “a partir de ya”. “Lo vamos a valorar”, dijo David Estevez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

Lee también Tras reunión con Segob, transportistas mantendrán bloqueos al no alcanzar acuerdos

Externaron además su preocupación de que se pueda dar una “intervención” del Ejército y que haya represión contra su movimiento.

“Se me hace un despropósito lo que nos estuvieron proponiendo y planteando [...] Dos preocupaciones: Una, la gran afectación que se está haciendo a la economía nacional, y, por otro lado, la preocupación de que vaya a haber una intervención del Ejército y las policías y haya una represión en contra del movimiento; están preparando el camino”, dijo Eraclio “Yako” Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Dejaron la puerta abierta a más mesas de diálogo con autoridades del Gobierno federal, pero con soluciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr