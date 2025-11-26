Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Por segundo día consecutivo, agricultores y transportistas realizaron bloqueos carreteros y de casetas en diversos puntos del país. Los primeros exigen precios justos para sus cosechas y se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

Aunque este martes la movilización no fue tan fuerte como la del lunes, durante la jornada EL UNIVERSAL contabilizó al menos 38 puntos de protesta en 10 estados: Chihuahua, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Sonora. En Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato y Michoacán, productores mantuvieron los bloqueos durante toda la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Una de las ciudades que registró mayor afectación fue Ciudad Juárez, donde los agricultores, hasta la tarde de ayer, mantenían cerrado el carril de carga de mercancías hacia Estados Unidos en el Puente Internacional Córdoba Américas, así como el de Ysleta-Zaragoza y el de Jerónimo-Santa Teresa. En el sur de la entidad permanecían cerrados algunos tramos carreteros.

Las autoridades estatales y municipales esperaban el resultado de los diálogos que se llevaban a cabo en la Ciudad de México entre el gobierno federal y los agricultores para la apertura de las vías tomadas, y, en caso de que no se lograra una solución, determinar qué acciones llevar a cabo, ya que en esta entidad se registran pérdidas millonarias por el bloqueo de los cruces internacionales de carga.

Acusan intimidación

El segundo punto más conflictivo era Hidalgo, particularmente en la carretera Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1, que permaneció cerrada toda la noche y donde manifestantes habían colocado casas de campaña.

La tarde del martes, luego de 30 horas de bloqueo, finalmente se abrió el paso a la circulación, después de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al sitio como parte de las investigaciones relacionadas con estos cierres carreteros.

En una actitud que los campesinos calificaron como intimidatoria, los agentes ministeriales solicitaron el nombre del líder de los productores integrantes del Frente Nacional en Defensa del Campo, quienes se mantenían en el lugar desde ayer por la mañana.

Tras un encuentro ríspido entre campesinos y autoridades, los manifestantes denunciaron haber sido intimidados y responsabilizaron al gobierno de cualquier situación que pudiera sucederles; levantaron el campamento y se reabrió el tránsito en esta vía.

Cierres de más de 30 horas

En Guanajuato, la tarde de ayer se cumplían más de 30 horas del cierre en la carretera federal 90 Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna de Cortés, esto había ocasionado una larga fila de camiones de traslado de mercancías y vehículos particulares.

En Michoacán, hasta las 17:15 horas se mantenían bloqueos en 12 puntos de 10 municipios.

En Sonora se mantenía un cierre parcial de la garita Mariposa, en Nogales, por parte de productores de Sinaloa y transportistas, mientras el puerto fronterizo de Sonoyta-Lukeville, Arizona, fue liberado. Además, permanecía cerrada la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, donde productores sonorenses se pasaron del lado de Baja California para apoyar el paro nacional.