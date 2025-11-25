Transportistas y productores anunciaron que van a continuar con los bloqueos y manifestaciones, después de que no se alcanzó acuerdo con el gobierno federal en las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob): "no vamos a retirar los bloqueos, no hay sensibilidad del gobierno", señalaron.

Además, rechazaron que estén ligados a intereses políticos porque "somos apartidistas".

La tarde de este martes 25 de noviembre, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) acudieron a la Secretaría de Gobernación a una mesa con autoridades federales.

Rechazaron además que hayan dado por concluidos los bloqueos carreteros que mantienen en distintos puntos del país. Acusaron que los quieren intentar dividir.

"Vamos a continuar haciendo las manifestaciones, mientras no tengamos la respuesta que estamos esperando por parte del gobierno federal", dijo Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Producción de Trigo de Baja California.

"Es una mentira que están diciendo, el tema de nosotros es apartidista, no tenemos ningún tema político aquí, lo único que necesitamos es rescatar la Agricultura nacional", agregó.

Autoridades pausan diálogo ante "falta de acuerdos"

Las autoridades federales, encabezadas por Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación, se levantaron de la mesa de negociación ante la falta de acuerdos, y se decretó un receso.

"Los funcionarios se levantan porque como siempre demandan pero no dan soluciones", acusó la ANTAC.

"Para continuar, les pido la libre circulación", pidió César Yáñez.

"Estamos en el diálogo, pero no nos da absolutamente nada la certeza de resolver lo que estamos pidiendo ", dijeron los inconformes.

"Tampoco tengo la certeza de que levanten ese bloqueo", respondió el subsecretario de la Segob.

Se espera que en los próximos minutos reinicié la mesa de negociación.

