Más Información

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

bloquearon ayer 76 puntos en autopistas, carreteras, casetas y puentes fronterizos de al menos 19 estados del país, en demanda de seguridad en los caminos, precios justos para sus cosechas y rechazo a la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Pese a los señalamientos de las , en el sentido que las manifestaciones obedecen a un fin político, inconformes en varios estados insistieron en que no pertenecen a ningún partido político y pidieron al gobierno no calificar su movimiento como acción partidista, sino como una demanda legítima.

Los cortes iniciaron en el centro del país, particularmente en el Estado de México e Hidalgo, en las carreteras que conectan con la Ciudad de México. Conforme pasaron las horas se fueron extendiendo por San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Querétaro, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Sonora, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala y Durango.

Lee también

Los primeros bloqueos se vieron en el Estado de México. La carretera federal Texcoco-Lechería, las autopistas México-Pachuca, México-Puebla y la Peñón-Texcoco estuvieron bloqueadas en siete diferentes puntos, afectando vialidades de Ecatepec, Tecámac, Los Reyes La Paz, Texcoco, Acolman y Toluca por más de ocho horas. Hacia las 18:00 horas se empezaron a liberar las vías.

Los estados que reportaron más puntos de bloqueo fueron Chihuahua, donde hasta las 17:00 horas se contaban ocho en seis carreteras, además de la toma de la línea ferroviaria A, México-Ciudad Juárez y el cierre de puentes internacionales en el cruce de carga Zaragoza-Ysleta y Jerónimo-Santa Teresa.

En Michoacán, hasta las 18:20 horas, el C5 del estado reportaba bloqueos en 11 puntos en ocho municipios; algunos empezaron a abrir hacia las 18:30 horas.

Lee también

En Hidalgo, desde temprano, productores de la región de Tula cerraron el Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1, donde anoche instalaban casas de campaña.

A esta movilización se sumaron transportistas, quienes afirmaron estar cansados de la inseguridad que prevalece en las carreteras y, sobre todo, en esta vía conocida ya como el “Arco Muerte”, debido a la alta incidencia de asaltos, extorsiones e incluso secuestros.

En total fueron al menos seis las carreteras donde los manifestantes cortaron el paso durante horas, entre ellas la México-Pachuca, con un corte en el municipio de Zapotlán y otro a la altura del AIFA.

El Estado de México fue de las entidades con mayores problemas viales debido a bloqueos como el de la carretera México-Toluca. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL
El Estado de México fue de las entidades con mayores problemas viales debido a bloqueos como el de la carretera México-Toluca. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

Lee también

En Tamaulipas se reportaron seis bloqueos. En Reynosa, las carreteras a Matamoros y Monterrey fueron cerradas y los manifestantes, productores de la región, advirtieron que se mantendrán así por tiempo indefinido, hasta que el gobierno federal resuelva la problemática que enfrenta el campo mexicano.

En la carretera a Matamoros cerraron el acceso al Puente Internacional Reynosa-Pharr, entrada principal para el transporte de carga, y la caseta a Nuevo Progreso, donde hubo largas filas de vehículos, lo que generó molestia entre los conductores.

“Traemos niños, tienen hambre. Queremos que nos dejen pasar, no es justo lo que hacen, los ciudadanos no tenemos la culpa, queremos que piensen en los niños que ya están desesperados”, gritaban las madres de familia.

Lee también

En Sinaloa, campesinos tomaron las casetas de Cuatro Caminos, de la carretera México-Nogales; El Pizal, en Navolato, y la Costa Rica, de la Maxipista Culiacán-Mazatlán.

En un principio hubo presencia de manifestantes; luego dejaron paso libre sin cobro de peaje a conductores y más tarde cerraron totalmente la circulación, permitiendo el paso sólo a vehículos de emergencia.

En Guanajuato, agricultores realizan bloqueos totales en las carreteras federales 57, 90 y 45 en las regiones centro, sur y noreste.

En la autopista Puebla-Veracruz, miembros de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realizaron, con sus unidades pesadas, una “marcha lenta”.

Lee también

Ambos sentidos de la autopista se vieron afectados con largas filas de automovilistas, sobre todo en los tramos Córdoba-Puebla y Ciudad Mendoza-Córdoba.

Unos 100 campesinos y productores de Guerrero tomaron la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, donde atravesaron vehículos en algunos carriles y permitieron el paso libre en otros.

En Sonora, transportistas y productores bloquearon de forma parcial los accesos a las garitas Mariposa, en Nogales, y de Sonoyta.

A las 18:00 horas, la Guardia Nacional informó de la liberación de varios puntos, como la Autopista del Sol y la carretera Amozoc-Perote, en Puebla; Córdoba-Puebla, en Veracruz, y Querétaro-San Luis Potosí en el km 087+300, en Aguascalientes.

Al cierre de edición se mantenían cierres en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, e Hidalgo. Manifestantes amagaban con mantener la protesta 72 horas.

En Calera, Zacatecas, manifestantes tomaron la caseta de cobro de Víctor Rosales, en la carretera federal 45. Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL
En Calera, Zacatecas, manifestantes tomaron la caseta de cobro de Víctor Rosales, en la carretera federal 45. Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]