El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no se cuenta con elementos suficientes para secundar los dichos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien señaló que detrás del bloqueo de productores y transportistas de este lunes hay intereses políticos de partidos como PRI, PAN y PRD.

“Respeto las expresiones de los secretarios de Estado. No tengo por qué desautorizarlas ni descalificarlas, ni tampoco negarlas. Pero yo no tengo elementos para poder hacer una afirmación así”, dijo el diputado guinda en conferencia de prensa en San Lázaro.

Monreal llama al diálogo con transportistas

Agregó que es necesario seguir dialogando y escuchar las denuncias de los manifestantes: “yo soy de la idea de que hay motivaciones y hay demandas de parte de los autotransportistas que no podemos desoír y que hay que atender”, comentó.

Monreal Ávila agregó que para buscar soluciones es necesario insistir en el diálogo, porque en este tipo de manifestaciones se afectan muchas actividades que no tienen nada que ver con los problemas que se plantean.

“Hay personas, empresas, que no son responsables de ninguna política pública. Sin embargo, se ven afectados. A mí me gustaría que por parte de los transportistas y el gobierno se siga dialogando. La Cámara de Diputados está en toda la disposición de contribuir y ayudar”, resaltó.

El coordinador de Morena aseguró que ha mostrado siempre disposición de reunirse con transportistas y que ha sostenido conversaciones con personas de distintas partes con motivo de distintas leyes que se revisarán en la Cámara Baja.

Los dichos de Ricardo Monreal van en contracorriente a lo expuesto por Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa de este lunes, en donde la titular de Segob afirmó que no hay motivo para las movilizaciones, ya que existe “diálogo abierto y permanente”.

“Aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos: pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. No es que yo lo diga, ellos tienen una historia política”, acusó.

“Existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista”, comentó Rodríguez, acompañada de Julio Berdegué, secretario de Agricultura.

