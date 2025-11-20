El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas podría llegar a San Lázaro antes del lunes 15 de diciembre próximo.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador afirmó que es una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “un compromiso de campaña y estoy seguro que va a cumplirlo; nosotros vamos a ayudarle a cumplirlo”.

Sin embargo, el diputado morenista reiteró que la reducción de horas semanales será gradual, para que quede finalmente establecido antes de que concluya este sexenio.

Monreal Ávila indicó que está enterado de que la mandataria federal le encargó el documento de iniciativa al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, pero que no sabe aún “si ya concluyó”.

“No hay que desesperarse. Yo desearía que antes de que cierre el periodo de sesiones, que estamos pensando en cerrar entre el 11 y 12 de diciembre, pueda darse esta iniciativa”, agregó.

El coordinador de Morena también fue cuestionado sobre los actos violentos registrados en la marcha de la llamada Generación Z, ocurrida el pasado sábado 15 de noviembre.

Hizo un llamado a establecer la calma, el respeto y el diálogo, pues subrayó que la Cámara de Diputados está en plena disposición para ser interlocutor con grupos y personas que no están de acuerdo con determinadas medidas o decisiones.

“Es normal que en una sociedad como la nuestra haya ese tipo de expresiones, pero hay que llamar a la calma y llamar al diálogo siempre”, pidió Monreal.

Además, descartó que los detenidos en la movilización presos políticos, porque afirmó que hay un proceso que le corresponde a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y a la Fiscalía capitalina de determinar, “de acuerdo con la ley”.

