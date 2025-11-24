Más Información

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Ante el llamado de transportistas y campesinos de bloquear distintas carreteras este lunes, la presidenta aseguró que su gobierno está atendiendo sus demandas.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que hay diálogo entre ambas partes e indicó que esta mañana , secretaría de Gobernación (Segob), ofrecerá una conferencia de prensa sobre el tema.

“Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no hay diálogo, hay diálogo”, dijo.

En Palacio Nacional y en cuanto a las demandas que existen por el tema de la Ley de Aguas, la Mandataria federal indicó que esta sigue en discusión en el Congreso, y que se abrirá un foro para el debate de esta ley.

“La ley de aguas está en discusión en el , incluso se abrió un foro. Claro, a quien tiene acaparadas concesiones, pues no le gusta la ley de aguas. Pero también hay que seguir avanzando; aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan verter las opiniones.

“Va a dar una conferencia la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) sobre cómo se les ha atendido y también, pues, quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras”.

