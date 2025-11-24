Más Información
Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala
Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros
Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza
Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino
Ante el llamado de transportistas y campesinos de bloquear distintas carreteras este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está atendiendo sus demandas.
A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que hay diálogo entre ambas partes e indicó que esta mañana Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación (Segob), ofrecerá una conferencia de prensa sobre el tema.
“Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no hay diálogo, hay diálogo”, dijo.
Lee también Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz
En Palacio Nacional y en cuanto a las demandas que existen por el tema de la Ley de Aguas, la Mandataria federal indicó que esta sigue en discusión en el Congreso, y que se abrirá un foro para el debate de esta ley.
“La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, a quien tiene acaparadas concesiones, pues no le gusta la ley de aguas. Pero también hay que seguir avanzando; aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan verter las opiniones.
“Va a dar una conferencia la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) sobre cómo se les ha atendido y también, pues, quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras”.
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]