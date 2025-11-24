Más Información

Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

La presidenta llamó a quienes participen en la movilización mañana por el , a manifestarse de forma pacífica.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que mañana martes su gobierno presentará el programa de protección a las mujeres, prevención de la violencia y atención a ese sector.

“Siempre que se manifiesten de manera pacífica”, dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

La Mandataria federal agregó que mañana estará en la conferencia matutina, , titular de la Secretaría de las Mujeres, para presentar la estrategia en favor de las mujeres.

“Hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, y el acoso sea sancionado, y hay a una campaña muy grande en el país que eso está mal y que es un delito”.

“Nuestra responsabilidad, no solamente es haber llegado como primera mujer Presidenta y el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también para proteger a las mujeres, apoyarlas“.

mahc/apr

