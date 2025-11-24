La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a quienes participen en la movilización mañana por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, a manifestarse de forma pacífica.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que mañana martes su gobierno presentará el programa de protección a las mujeres, prevención de la violencia y atención a ese sector.

“Siempre que se manifiesten de manera pacífica”, dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

Lee también Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano sobre allanar embajada de México

La Mandataria federal agregó que mañana estará en la conferencia matutina, Clitlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, para presentar la estrategia en favor de las mujeres.

“Hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, y el acoso sea sancionado, y hay a una campaña muy grande en el país que eso está mal y que es un delito”.

“Nuestra responsabilidad, no solamente es haber llegado como primera mujer Presidenta y el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también para proteger a las mujeres, apoyarlas“.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr