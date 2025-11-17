Más Información

Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

La marcha convocada por abrió el debate incluso desde antes de llevarse a cabo; sin embargo, el saldo de personas lesionadas es lo que ha generado mayor controversia, pues manifestantes, policías y reporteros se encuentran entre las víctimas de la protesta que se tornó en una movilización violenta.

Tras el hecho, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y la secretaria de las Mujeres, , protagonizan una confrontación en redes sociales.

Ayer, Rojo de la Vega Piccolo señaló que la "doble moral" de Hernández Mora asusta y citó una publicación en X (antes Twitter) de 2018 de la secretaria de las mujeres celebrando que , entonces jefa de Gobierno capitalino, había retirado a los granaderos para repeler las manifestaciones.

Citlalli Hernández respondió a los señalamientos mencionando que cuando fue diputada local se puso un fuero para que "los granaderos de (Miguel Ángel) Mancera no golpearan a vecinos que protestaban contra la corrupción inmobiliaria del PRIAN". También cuestionó a la alcaldesa por la violencia que se presentó en la marcha de la Generación Z: "¿La condenas o aceptas cínicamente que la derecha, a la que perteneces, actuará con violencia como bandera?", señaló.

Luego, retó a Alessandra Rojo de la Vega a difundir cómo eran las marchas durante el sexenio de .

"Yo sí las viví, a mí sí me golpearon granaderos muchísimas veces. Todas manifestándome de manera pacífica; si hubiese optado por otra vía de acción directa, sería sabiendo con valentía que podría haber consecuencias", expresó la secretaria de las Mujeres.

Tras esto, la aceptó el reto, rechazando que se utilizara a los policías capitalinos para responder a la movilización con gas lacrimógeno, y compartió videos de una marcha del 8 de marzo, donde participó y fue rociada con el contenido de un extintor, destacando que el material audiovisual se grabó cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno.

"Ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo distinto, pero eligieron reprimir, golpear y converitrse en lo que tanto juraron destruir. Te reto también, Secretaria de las Mujeres, a difundir esta brutal represión por alzar la voz contra la violencia de género, ¿Eres congruente no?", puntualizó Alessandra Rojo de la Vega.

Ante esto, Citlalli Hernández condenó todo tipo de violencia y aeguró que la "resistencia civil" utilizada en la Cuarta Transformación "siempre fue PACÍFICA".

Sostuvo que la directriz de Morena no es reprimir, destacó el número de policías heridos y que la oposición antes condenaba las marchas y ahora las llevan a cabo bajo el argumento de que son "luchadores sociales".

"Como una voz opositora, sería bueno que te deslindaras de la violencia de la marcha y de la violencia verbal y misógina que ejercen otros opositores como ", manifestó Hernández Mora.

Sostuvo que la marcha del sábado no se caracterizó por ser represiva, sino porque "se nota" que los manifestantes fueron con la intención de volverla violenta.

