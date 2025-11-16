Más Información

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

La , convocada para exigir mayor seguridad y justicia, terminó en un ambiente de confrontación luego de que se registraron agresiones entre manifestantes y elementos de la policía capitalina. En medio de los choques, varios que cubrían la movilización resultaron heridos.

@mirandaareli Marcha zócalo Generación Z #marchamexico #generacionz #hartazgo #zocalo ♬ sonido original - FX música ❤️‍🩹🎧

La manifestación de este 15 de noviembre inició de forma pacífica, los contingentes partieron del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, hasta que derivó en enfrentamientos, luego de que un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a lanzar objetos y derribar vallas en el . La acción provocó la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad, que utilizaron escudos, gases y extintores para dispersar a la multitud.

Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas contra los policías, quienes reportaron varios lesionados. Del mismo modo, circularon videos donde documentaron momentos en los que los uniformados realizaron detenciones violentas y empujones contra algunos asistentes.

Bajo esa misma línea, reporteros y fotógrafos también fueron alcanzados por golpes, gases químicos y proyectiles mientras realizaban su labor. Algunos denunciaron que tanto manifestantes agresivos como policías los empujaron, golpearon o impidieron su trabajo, pese a identificarse como prensa.

En videos tomados por, se puede observar cómo los manifestantes insultan y arrojan los objetos que tienen a la mano, a los policías capitalinos, mientras que estos los repliegan golpeándolos con sus escudos.

En otros videos compartidos en redes, por asistentes a la marcha, se ve como las autoridades capitalinas gasean a los manifestantes para replegarlos y al mismo tiempo caen petardos cerca.

Usuarios corren y se graban mientras los ojos les lloran y tosen.

@aaronnc

Así nos abraza la presidenta. A petardazos #zocalo #generacionz #marcha #cdmx

♬ sonido original - Aaron NC
@aaronnc Sin ver a dónde ni a quien, lanzaron gas durante toda la manifestación#cdmx #marcha #generacionz #zocalo ♬ sonido original - Aaron NC

La (SSC) informó que se abrirán investigaciones por las agresiones ocurridas durante la movilización y confirmó detenciones relacionadas con los .

La marcha, que tenía como propósito visibilizar las preocupaciones de la generación, ante la inseguridad y la corrupción, terminó marcada por los enfrentamientos, lo que provocó como saldo 100 policías lesionados, 20 civiles heridos y 20 detenidos.

