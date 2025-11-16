La marcha de la Generación Z, convocada para exigir mayor seguridad y justicia, terminó en un ambiente de confrontación luego de que se registraron agresiones entre manifestantes y elementos de la policía capitalina. En medio de los choques, varios periodistas que cubrían la movilización resultaron heridos.

La manifestación de este 15 de noviembre inició de forma pacífica, los contingentes partieron del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, hasta que derivó en enfrentamientos, luego de que un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a lanzar objetos y derribar vallas en el Centro Histórico. La acción provocó la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad, que utilizaron escudos, gases y extintores para dispersar a la multitud.

🔴Jóvenes intentan lanzar una valla dentro del muro de acero en Palacio Nacional durante la manifestación de la Generación Z y por la Paz



VIDEO: @FabiaNoise | EL UNIVERSAL 📸📸 pic.twitter.com/0WKhsmmBux — El Universal (@El_Universal_Mx) November 15, 2025

Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas contra los policías, quienes reportaron varios lesionados. Del mismo modo, circularon videos donde documentaron momentos en los que los uniformados realizaron detenciones violentas y empujones contra algunos asistentes.

🔴 En Palacio Nacional, una decena de jóvenes trepó la valla de tres metros de altura durante la manifestación de la Generación Z



VIDEO: Luis Carlos Rodríguez | EL UNIVERSAL 📸📸 pic.twitter.com/UvPvooaKNT — El Universal (@El_Universal_Mx) November 15, 2025

🔴 Policías y manifestantes se enfrentan en la explanada del Zócalo Capitalino tras la marcha contra la violencia en el país



VIDEO: @sharonmercado57 | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/VOPrqILEKq — El Universal (@El_Universal_Mx) November 15, 2025

Lee también "El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

Bajo esa misma línea, reporteros y fotógrafos también fueron alcanzados por golpes, gases químicos y proyectiles mientras realizaban su labor. Algunos denunciaron que tanto manifestantes agresivos como policías los empujaron, golpearon o impidieron su trabajo, pese a identificarse como prensa.

🔴 Elementos de seguridad repliegan a manifestantes con gases lacrimógenos mientras protegen Palacio Nacional, ya que intentan dar portazo al recinto



VIDEO: @sharonmercado57 | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/De7Uh4PKbf — El Universal (@El_Universal_Mx) November 15, 2025

En videos tomados por EL UNIVERSAL, se puede observar cómo los manifestantes insultan y arrojan los objetos que tienen a la mano, a los policías capitalinos, mientras que estos los repliegan golpeándolos con sus escudos.

🔴 Durante la marcha convocada por la “Generación Z”, que se llevó a cabo ayer en la CDMX, se registraron agresiones por parte de granaderos a las y los participantes.



VIDEO: Carlo Salazar | Yoav Hernández pic.twitter.com/zol91syw9Q — El Universal (@El_Universal_Mx) November 16, 2025

Lee también Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

En otros videos compartidos en redes, por asistentes a la marcha, se ve como las autoridades capitalinas gasean a los manifestantes para replegarlos y al mismo tiempo caen petardos cerca.

Usuarios corren y se graban mientras los ojos les lloran y tosen.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se abrirán investigaciones por las agresiones ocurridas durante la movilización y confirmó detenciones relacionadas con los actos violentos.

La marcha, que tenía como propósito visibilizar las preocupaciones de la generación, ante la inseguridad y la corrupción, terminó marcada por los enfrentamientos, lo que provocó como saldo 100 policías lesionados, 20 civiles heridos y 20 detenidos.

