La marcha convocada por la llamada Generación Z terminó con denuncias de agresiones a varios periodistas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), y otras autoridades en distintos puntos del país.

Lo que comenzó como una protesta pacífica por temas como la inseguridad, corrupción y violencia, derivó en enfrentamientos donde el gremio periodístico se vio afectado.

El pasado 15 de noviembre, en el Zócalo de Ciudad de México, la manifestación reunió a miles de jóvenes protestantes, pero luego de la caída de vallas ubicadas frente a Palacio Nacional, la SSC intervino con gases lacrimógenos y extintores para disipar el alboroto. El saldo culminó con 20 detenidos, además de 100 policías y 20 civiles lesionados, entre ellos, periodistas de La Jornada, Tv Azteca y Proceso.

¿Quiénes fueron los periodistas agredidos?

Víctor Manuel Camacho, fotoreportero de La Jornada, fue derribado al suelo y recibió múltiples patadas -muchas de ellas dirigidas al rostro- y, de acuerdo con su propio testimonio, su equipo (cámara y celular) fue robado por los mismos elementos policiales.

Manuel Camacho también declaró, en La Jornada, que mientras intentaba documentar el operativo, quedó atrapado entre la multitud y ahí fue cuando los policías lo agredieron a pesar de que se identificó como fotoperiodista, incluso acotó que fue amenazado de muerte ahí mismo, por uno de ellos.

Del mismo modo, Fuerza Informativa Azteca señaló que dos de sus reporteros, Antonio Huitzil y Ricardo Pérez, fueron agredidos con gas y piedras por parte de policías capitalinos.

De acuerdo con el medio, en una grabación se documentó el instante preciso en que miembros de la SSC, lanzaron proyectiles (piedras y gas) en dirección a los equipos de prensa que se encontraban documentando los hechos.

Por otro lado, una reportera del medio, Proceso, Ximena Arochi, también fue víctima de agresión. El medio reportó que la comunicadora fue agredida por policías antimonitnes cuando grababa los golpes a un manifestante.

Finalmente, el periodista estadounidense, Ioan Grillo, también reportó que fue atacado con gas lacrimógeno mientras se encontraba reportando la situación de la marcha, señaló que le lanzaron gas en repetidas ocasiones, siendo la última la más fuerte.

In the Zocalo in Mexico City - got tear gassed a bunch of times but this last time was more hardcore… pic.twitter.com/gWBd0NFeBe — Ioan Grillo (@ioangrillo) November 15, 2025

El periodista Óscar Ramírez denunció por medio de sus redes sociales que fue víctima de agresión por un oficial de policía, mismo que ya había agredido a otros colegas, lesionándolos con piedras.

Señaló que el oficial le tiró una piedra dirigida a su cabeza, seguida de otra a su tobillo, lo que le generó un grave esguince.

🚨Public complaint- Denuncia pública🚨



•Yesterday we were attacked with aggression by an impact of a rock thrown by a police officer to us, one of the rocks, almost hit my head, but the second intention hit my ankle, causing a sprained ankle. Multiple journalist were seriously… pic.twitter.com/jSc5JLyhUG — Oscar Ramirez - Real America’s Voice correspondent (@OscarRamirezTJ) November 16, 2025

Periodistas agredidos en Morelia

La violencia en la manifestación no solo se quedó en la CDMX, pues esta trascendió a otras partes de la República. La macha de la Generación Z en otras partes del país también concluyó con saldo de agredidos y detenidos.

En Morelia, varios periodistas resultaron agredidos por la Guardia Civil, entre ellos, Liliana Jiménez Nieto, quien colabora con medios como La Nota Roja, , Cuarto Poder Michoacán y CB Televisión, recibió un golpe con un escudo que le dejó una herida en la frente.

Periodista de nota roja Liliana Jiménez Nieto, Alias la Sujeta fue violentada en la marcha de hoy en #Morelia. pic.twitter.com/eibxy7jl67 — Estrellita Fuentes (@EstrellitaFMX) November 15, 2025

También fueron agredidos Jania Cerriteño de Radio Ranchito y Javier Guerrero de El Sol de Morelia, quienes, según reportes en redes sociales, fueron confundidos con manifestantes.

Además, acusaron de la detención arbitraria de Jafet Pineda, fotógrafo independiente que documentaba la marcha.

La Guardia Civil del gob. de Michoacán agredió físicamente hoy a la periodista Liliana Jiménez y detuvo arbitrariamente al fotoperiodista Jafet Pineda mientras cubrían la marcha.



También agredieron a ciudadanos que grababan@ARBedolla ¿No que en tu gobierno no hay represión? pic.twitter.com/Flg3GyAFxD — Irene 🎃 (@irenevaldivia_) November 15, 2025

