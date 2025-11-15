Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la violencia que se registró este sábado en la marcha de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México y llamó a manifestarse de manera pacífica.

Ante decenas de pobladores de Jonuta, Tabasco, la Mandataria federal exhortó a manifestarse siempre por la vía pacífica y nunca de forma violenta.

“Hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México donde dicen que marcharon jóvenes pero en realidad había muy pocos jóvenes y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos: No a la violencia.

Encapuchados derriban las vallas metálicas del Zócalo capitalino, el sábado 15 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”.

La Mandataria federal comparó que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido pacífico y no han roto ni un vidrio.

“De manera pacífica sin romper un solo vidrio logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y de los mexicanos”.

Marcha de la Generación Z quiere engañar a jóvenes: Mario Delgado

Antes, Mario Delgado, secretario de Educación Público (SEP), aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum logró juntar más jóvenes esta tarde en Jonuta, Tabasco, que la marcha de la Generación Z.

El secretario acusó que quienes convocaron a esa marcha quieren engañar y utilizar a los jóvenes para sus fines que son, afirmó, que regrese la corrupción y los privilegios.

“Presidenta, juntó usted aquí más jóvenes en Jonuta que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar, porque la educación es lo que convoca a esta generación", expresó.

Mario Delgado, secretario de Educación Público (SEP) (15/11/2025). Foto: Especial

“Hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes, contratando millones de bots, para tratar de utilizarlos para sus fines, para que regresen los privilegios, para que regrese la corrupción”.

Afirmó que mientras los convocantes a esa marcha gastan millones de pesos en “bots”, la presidenta Claudia Sheinbaum distribuye millones de pesos en becas escolares para que los jóvenes ejerzan su derecho a la educación.

"Mientras aquellos convocan a llenar las calles, pero se quedan con las ganas, nuestra Presidenta convoca a llenar las escuelas. Mientras ellos convocan a la violencia, en nuestras escuelas se enseña la cultura de paz y la no violencia.

“Ellos le quieren poner nombre a esta generación, pero esta generación es la Generación de la Beca Rita Zetina, es la Generación de la Beca Benito Juárez. Es la generación de más becarios y más universitarios, esa es la generación del Bachillerato Naciona”.

Senadores de Morena acusan "manipulación" en marcha de la Generación Z

Senadores de Morena lamentaron que dirigentes opositores en varias ciudades del país hayan participado en la marcha de la Generación Z y del Movimiento del Sombrero, con lo que intentaron manipular las causas de esas organizaciones y sacar ventaja política.

“Es muy triste que parte de la clase política opositora al gobierno de México se haya colado en las concentraciones y marchas en distintos puntos del país, aprovechándose de la Generación Z y del Movimiento del Sombrero. Su intención, desde el inicio, fue obtener ventaja política”.

Aseveró el senador morenista Emmanuel Reyes, quien dijo que esa fue la razón por la que participaron tan pocos jóvenes: muchos se dieron cuenta de esa intención. “También explica por qué la viuda de nuestro amigo Carlos Manzo, Grecia Quiroz, decidió deslindarse públicamente”.

Webcams de México recorre avance de los manifestantes de la marcha de la Generación Z (15/11/2025). Foto: Captura de pantalla

“Por un momento pensé que, si la verdadera Generación Z salía a marchar —y aunque fueran pocos—, su sola presencia impediría que políticos oportunistas se adueñaran del espacio. La legitimidad de su participación habría generado el respeto del pueblo de México”, dijo en sus redes sociales.

“Pero al ver en las protestas los mismos rostros de siempre —personas que se sintieron afectadas desde la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno—, la movilización perdió toda legitimidad”, concluyó.

