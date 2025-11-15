Marcha Generación Z: ¿Qué tanta gente hubo en el Zócalo de la CDMX?; Webcams captan movilización

La marcha de la Generación Z reunió a miles de personas en las principales calles de la capital del país. Webcams de México captó el avance de los manifestantes que partieron desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo.

A través de las imágenes de la capital, se observó el desarrollo de la manifestación, que en su arribo a la plancha del Zócalo se tornó en enfrentamientos con policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Momentos antes, las 11:23 horas y a la altura de El Caballito, se puede observar la llegada de los manifestantes con rumbo a Paseo de la Reforma. Minutos más tarde, alrededor de las 11:30 horas, un contingente nutrido avanzó con rumbo a la Avenida Juárez.

Webcams de México recorre avance de los manifestantes de la marcha de la Generación Z (15/11/2025). Foto: Captura de pantalla

En estos primeros minutos de la manifestación también se muestra una larga formación de policías capitalinos marchar paralelo al contingente.

El grupo de la Generación Z sigue creciendo hasta al rededor de las 12:30 horas, mientras pasan junto a la Fuente de la República y muy cerca de la Torre Caballito.

Marcha de la Generación Z llega al Zócalo y es replegada por policías

Webcams de México sigue el recorrido de la protesta después de las 13:20 horas, cuando comienzan a concentrarse en la plancha del Zócalo.

En este punto, se observó la concentración de jóvenes, ciudadanos y otras personas que se unieron a la protesta como médicos y gente de otros estados de la República.

En la vista panorámica de las cámaras capitalinas se muestra el Zócalo casi en su totalidad. A las 13:26 horas, la vista de las cámaras se mueve con dirección a Palacio Nacional, donde a lo lejos se observa una columna de humo por el gas que elementos de seguridad lanzan a los manifestantes.

Policías de la ciudad avanzan y repliegan la manifestación de la Generación X en el Zócalo (15/11/2025). Foto: Captura de pantalla

A las 13:29 horas, las cámaras hacen zoom y se ve cuando policías de la ciudad y manifestantes se enfrentan muy cerca de Palacio Nacional. En ese momento los elementos de seguridad repliegan a manifestantes con gases lacrimógenos.

Los enfrentamientos siguen a lo lejos pasando las 14:00 horas, mientras cientos de personas siguen concentrándose en la plancha del Zócalo.

La protesta comienza a desdibujarse cuando los policías de la ciudad avanzan y repliegan la manifestación. Se ven elementos persiguiendo y gaseando a los manifestantes poco después de las 15:20 horas cuando los obligan a retirarse del lugar.

Para las 16:00 horas, la plancha del zócalo está casi vacía, solo quedan muchos policías enfilados cerca de Palacio Nacional.

apr/bmc