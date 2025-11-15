La abuelita de Carlos Manzo, doña Raquel, acusó al diputado Leonel Godoy de ser el autor intelectual del asesinato de su nieto, el pasado 1 de noviembre.

En silla de ruedas participa en la marcha que avanza en estos momentos sobre Paseo de la Reforma, en dirección al Zócalo capitalino.

"Morena lo mandó matar y Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador", afirmó doña Raquel.

Y pidió que se investigue al diputado federal morenista por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

"Investiguen a Godoy, ahí mismo estaba Godoy y lo mandaron a matar. Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo", contó doña Raquel.

Cientos de manifestantes marchan sobre Paseo de la Reforma, al grito de "Carlos no murió, el Gobierno lo mató".

