Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marchan por la paz y justicia este sábado 15 de noviembre en los estados

Marchan por la paz y justicia este sábado 15 de noviembre en los estados

Localizan laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato; aseguran 3 mil 500 litros de químicos y artefactos explosivos

Localizan laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato; aseguran 3 mil 500 litros de químicos y artefactos explosivos

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Doña Raquel, abuelita de Carlos Manzo, asiste a la marcha de la Generación Z; avanza en su silla de ruedas para llegar al Zócalo

Doña Raquel, abuelita de Carlos Manzo, asiste a la marcha de la Generación Z; avanza en su silla de ruedas para llegar al Zócalo

La , doña Raquel, acusó al diputado Leonel Godoy de ser el autor intelectual del asesinato de su nieto, el pasado 1 de noviembre.

En silla de ruedas participa en la marcha que avanza en estos momentos sobre Paseo de la Reforma, en dirección al Zócalo capitalino.

"Morena lo mandó matar y Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador", afirmó doña Raquel.

Lee también

Y pidió que se investigue al diputado federal morenista por el homicidio del presidente municipal de .

"Investiguen a Godoy, ahí mismo estaba Godoy y lo mandaron a matar. Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo", contó doña Raquel.

Cientos de manifestantes marchan sobre , al grito de "Carlos no murió, el Gobierno lo mató".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]