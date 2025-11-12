El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los policías municipales del primer círculo de protección del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, declararán de nuevo, mientras que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que no falló el protocolo de seguridad a cargo de la Guardia Nacional (GN).

Lo anterior, un día después de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que se investiga por qué los escoltas del alcalde abatieron al homicida cuando lo sometían.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, García Harfuch detalló que continúan los peritajes para analizar el arma que mató al agresor y se sigue verificando el arma que disparó contra el presidente municipal Manzo Rodríguez.

Lee también: “El gobierno abandonó a mi líder”; diputada del sombrero llama a defender legado de Carlos Manzo

“Las investigaciones continúan, están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar”, dijo García Harfuch, quien añadió que los escoltas no se hallan detenidos, “pero están localizados y están yendo a declarar cada vez que se les llama”.

Por su parte, Trevilla Trejo aseguró que el protocolo de seguridad en torno al presidente municipal de Uruapan no falló, y precisó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine las responsabilidades correspondientes.

Explicó que el protocolo diseñado por la Guardia Nacional estaba vigente, pero que no se logró su aplicación completa debido a que el alcalde no aceptó plenamente el esquema de protección propuesto por las autoridades federales.

Lee también: VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

“El protocolo no falló, falló el otro. Hablo del protocolo de nosotros, de la Guardia Nacional. Lo que vamos a hacer es concientizar más a las personas que serán resguardadas para que cooperen con la implementación de estos mecanismos. Si desde un principio hubiera aceptado que fuera personal de la Guardia Nacional —que tiene cursos de protección a funcionarios— se habría incrementado su nivel de seguridad”, explicó.

El titular de la Sedena subrayó que la investigación está en manos de la fiscalía estatal, y será esa instancia la que determine si existió alguna omisión o responsabilidad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad del alcalde.

García Harfuch añadió que no se descartará ninguna línea de investigación, aunque hasta el momento el móvil apunta a la delincuencia organizada, y no a un ataque motivado por razones políticas.

Lee también: Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

En cuanto al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Trevilla Trejo detalló que se implementará un nuevo esquema de mando especial que permitirá a un solo comandante coordinar tropas de distintas regiones, con el fin de mejorar la respuesta en zonas de conflicto.

“Hemos establecido un procedimiento que se llama ‘mandos especiales’; en esa área se le da el mando a un comandante que puede emplear tropas de distintos mandos territoriales. Además, se establecerán filtros carreteros y puestos de control para encapsular las zonas de riesgo, garantizar la seguridad y permitir el libre tránsito a la población”, informó.

Agregó que en los límites entre Michoacán y Jalisco se desplegarán células de detección de explosivos y vehículos antiminas.

Lee también: Marcha por el asesinato de Carlos Manzo: horario y ruta de la movilización en CDMX

“Hubo abandono de 12 años”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que durante 12 años hubo un abandono de los jóvenes en Michoacán, al ser cuestionada en el sentido de que fue un menor el que asesinó al alcalde Manzo.

Dijo que su gobierno apuesta por crear más universidades y preparatorias para evitar que los jóvenes se acerquen al crimen.

Lee también: En gobierno de Sheinbaum, 70 servidores solicitaron escoltas; tras asesinato de Carlos Manzo no se han recibido más peticiones: Defensa

“Lo que ocurrió durante esos años fue guerra, corrupción, abandono de los jóvenes. No había escuelas, no había empleo y se les culpaba por ser ninis. Nosotros cambiamos la estrategia, creamos universidades, programas sociales y oportunidades para que no tengan que elegir el camino de la violencia”, destacó.

La Presidenta recordó que las administraciones pasadas “declararon la guerra en su propio país”, lo que derivó en un aumento de 148% en los homicidios dolosos y ejecuciones extrajudiciales.

La Mandataria federal agregó que su gobierno no solicitará la intervención de Estados Unidos para enfrentar la violencia en Michoacán.