La Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado un nivel de sofisticación en la música capaz de sorprender incluso a compositores como Daniel Carrillo, integrante de la banda de punk rock, Say Ocean.

Él, junto a Andrés González, mejor conocido como “Piña”, considera que esta herramienta puede ser de gran utilidad si se emplea de manera adecuada y sin reemplazar al elemento más importante: la creatividad humana.

El grupo, que lleva 11 años en la industria, cuenta que recientemente se encontró con un artista “demasiado perfecto” para ser verdad. Al revisarlo, encontraron que se trataba de un compilado de prompts (instrucción a una IA).

“Era una cuenta de Instagram de 2 mil seguidores que decía: ´Me hice una máquina para usar la inteligencia artificial, ahora estoy sacando unas rolas y mi artista se hizo enorme´. Él estaba siendo muy claro al respecto, pero ya no he vuelto a escuchar la rola igual, se me cayó un ídolo”, lamenta Dan.

El músico reconoce que él mismo ha usado las nuevas tecnologías para potenciar el alcance de la banda originaria de Guadalajara,

“La IA puede ser tu amiga si la usas bien, no en aspectos que sustituyan tu creatividad, pero sí para potenciarla. No la uso para la música, sino para diseños, para nuestra tienda en línea, para crear algoritmos para promocionarnos”.

Pese a que no ven bien el uso de estas plataformas para crear música y lucrar, los integrantes de Say Ocean consideran que no es del todo culpa de aquellos que las utilizan, más bien es responsabilidad compartida con los escuchas.

“Es algo que no está en nuestras manos, está en las manos del consumidor. Hay gente que solo la pone por estar en tendencia”.

Say Ocean lleva 11 años siendo uno de los estandartes del punk en el país. En este tiempo, mantener espacios abiertos para el género como el Fuck Off Room, en el que se presentarán el sábado, ha sido el más grande reto, pues cada vez hay menos oportunidades para tocar en espacios más amplios.

Por ello crearon Say Ocean Records, empresa con la que buscan arropar a otras agrupaciones como ellos: “Nos sentimos afortunados de dar frutos”, dice Piña.

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