Con la precisión de un reloj y la potencia de un huracán, la taekwondoína mexicana Nadia Ferreira escribió una página dorada en la historia del deporte continental. Sus combinaciones de patadas al pecho y a la cabeza no sólo estremecieron el tatami en Brasil, también la llevaron a conquistar el título en el Pan American Taekwondo Championship 2026 G4 Senior, dentro de la categoría de -53 kilogramos.

El triunfo, resultado de largas jornadas de disciplina y entrega, le otorgó a México la única medalla de oro en la justa y a la capitalina valiosos puntos rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Con el metal en sus manos y la mirada puesta en el futuro, Ferreira se erige como referente continental y símbolo de esperanza para volver a ver a una mexicana en lo más alto del podio, etiqueta a la que no le tiene miedo.

“El sueño de todo atleta es llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla; eso siempre ha estado en mi mente y sé que puedo conseguirlo en un futuro cercano. Lo he visualizado en Los Ángeles 2028. La competencia en Brasil fue muy importante por el puntaje y me queda seguir trabajando para alcanzar esa meta”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Nadia alzó la voz con la seguridad que le da ver el esfuerzo de sus compañeras. Pidió el respaldo de la sociedad hacia las taekwodoínas mexicanas, convencida de que los grandes momentos y las alegrías de este deporte volverán.

“Verlas entrenar genera inspiración, por la forma en que lo hacen. Tenemos un equipo muy fuerte, con gente nueva y de experiencia: Daniela Souza, Leslie Soltero, quienes son campeonas mundiales, o Zaira Salgado que es joven”, finalizó la campeona continental.

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