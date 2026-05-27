Mientras construye una trayectoria imponente sobre el tatami, Nadia Ferreira también libra una batalla igual de exigente fuera.

La campeona continental en la categoría de -53 kilogramos se encuentra en la recta final de su carrera en Mercadotecnia, un desafío que la obliga a dividir su tiempo entre la alta competencia y el aula.

A final de cuentas, ella se encuentra convencida de que la preparación académica es muy importante, ya que es el complemento perfecto a la exitosa trayectoria que ya tiene dentro del taekwondo.

Con la meta estudiantil cada vez más cerca de ser obtenida, la cinta negra asume este doble compromiso como parte fundamental de su crecimiento personal, convencida de que la preparación profesional será clave para consolidar su futuro más allá del deporte.

“Estoy por terminar uno de los procesos más complicados que he tenido, que es dividirme entre la parte académica y la deportiva. Estoy estudiando Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y estoy por acabar. Hay veces que tengo que priorizar una u otra, pero lo hago de manera inteligente para tener un balance”, relató, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Ferreira agradeció la comprensión de sus profesores y el apoyo de sus compañeros, quienes la mantienen al tanto con apuntes y tareas.

Además, destacó que uno de sus principales objetivos al concluir su formación es aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar a más deportistas, de modo que —en conjunto— puedan encontrar respaldo de marcas y fortalecer así su carrera.

La falta de patrocinios es uno de los principales problemas a los que se enfrentan innumerables atletas en México, por lo que tener una importante formación académica se vuelve trascendental en el momento de cumplir sus objetivos.

“Lo que me llevó a estudiar la carrera fue analizar la forma en la que las marcas y los atletas hacen equipo por objetivos, y cómo ambos conectan con la sociedad y aumentan la visibilidad. Espero, ya con la carrera terminada, aplicarlo también para ayudar a compañeros y a nuevas generaciones de deportistas con ese impulso”, compartió.

Nadie anhela que la huella que deje no se limite al tatami, sino que alcance a la sociedad, donde la labor de los deportistas es determinante como ejemplo a seguir.

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