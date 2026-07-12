Los Pumas están listos para disputar su último partido de preparación de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

El equipo auriazul comienza la era de Esteban Solari, por lo que busca obtener su primera victoria frente a su afición en el estadio Olímpico Universitario.

Los ahora dirigidos por el Tano se enfrentan al América de Cali de Colombia en CU, en el marco del Pumas Fan Fest 2026.

Para la escuadra universitaria será fundamental iniciar con el pie derecho su nueva etapa, por lo que tratará de imponerse a los Diablos Rojos esta tarde a mediodía.

Este partido también servirá para que el director técnico argentino pula sus últimos detalles antes de el siguiente certamen del futbol mexicano arranque.

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Además, Esteban Solari podrá probar a sus nuevos futbolistas, Sebastián Córdova y Cristian Calderon, quienes acaban de ser presentados como los primeros refuerzos de esta nueva era.

Este es el primer compromiso que los Pumas disputan en CU, después de aquella dramática final que perdieron contra el Cruz Azul, por lo que tratarán de darle vuelta a la página rápidamente.

Desde aquel encuentro, sólo han jugado una ocasión, también un amistoso ante el Cancún FC de la Liga de Expansión MX, donde se quedaron con la victoria (3-0) en condición de visitante.

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Ahora, intentarán darle una alegría a sus seguidores auriazules en casa, por lo que saldrán con la convicción ganar ante el América de Cali de Colombia.

Cabe resaltar que este partido amistoso comenzará en punto de las 12:00 horas y será transmitido, en nuestro país, por las pantallas de TUDN y ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs América de Cali

Universal Deportes 12:37 PM GOOOOOOOL DE AMÉRICA La escuadra colombiana se adelanta en el marcador





Universal Deportes 12:33 PM Minuto 30 Muy poco en la cancha, América de Cali no ha llegado a la meta rival

Universal Deportes 12:33 PM Min 15 Pumas mantiene el balón, pero pocas opciones de peligro

Universal Deportes 12:25 PM Comienza el partido

Universal Deportes 11:57 AM Los 11 de Pumas Navas, Bennevendo, Azuaje, Leone, Angulo, Trigos, VITE, Antuna, CÓRDOVA, Morales y Juninho.