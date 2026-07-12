Ecatepec, Méx.- Luego de varias décadas de abandono por autoridades locales anteriores, fueron repavimentadas tres calles en la colonia Rinconada de Aragón, en el municipio de Ecatepec.

“¿Y si sí? cambiamos Ecatepec, ¿y si sí? ¿Y por qué no?”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al inaugurar esas obras en las calles Jilgueros, Quetzal y Jacamac que realizó el gobierno municipal en beneficio de más de 6 mil 500 personas.

En Rinconada de Aragón el cambio llegó con la repavimentación de las vialidades, que se realizaron con recursos municipales, con una inversión superior a los 4 millones de pesos, y rehabilitó un pequeño parque para beneficiar a las familias del lugar, explicó la edil.

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Cisneros Coss recorrió las calles pavimentadas y visitó el parque. “Lo que se ve no se juzga. ¡Qué maravilla! Y solo quiero que ustedes se vayan con la firme convicción de que no merecen esto, merecen más, que la gente de Rinconada, como de todo Ecatepec, merecen vivir (mejor). ¿Quién nos hizo creer que pasando la frontera con la Ciudad de México era otra vida y de este lado otra totalmente distinta? ¿Y por qué? (…) Yo me niego rotundamente, no puede ser así, tenemos que superar este rezago y lo vamos a hacer, no vamos a acabar, pero vamos a avanzar muchísimo”, expresó.

Ecatepec repavimenta calles tras décadas de abandono. Foto: Especial

La alcaldesa reiteró que ha sido la corrupción lo que ha evitado que Ecatepec viva como en la Ciudad de México, pero hoy el gobierno municipal realiza el 70 % de las obras con recursos propios, por lo que invitó a los vecinos a pagar sus impuestos para construir más infraestructura urbana.

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Carlos Cruz, director de Servicios Públicos, aseguró que esta obra se realizó en equipo, por lo que intervinieron varias direcciones como el área de Medio Ambiente y Ecología, en el parque; además, Protección Civil con cambio de brocales, bocas de tormenta y coladeras; así como la dirección a su cargo y Obras Públicas en la aplicación de pintura en 3 mil 400 metros lineales de guarniciones, el mantenimiento de juegos infantiles, encalado de postes, reconexiones de luminarias, así como podas y chaponeo.

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El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que en la calle Jilgueros se repavimentó casi un kilómetro de vialidad, con una inversión de 2 millones 136 mil pesos, mientras que si lo hubiera hecho una empresa particular habría costado más de 3 millones y medio de pesos; es decir, “hicimos esta obra en una tercera parte del monto que vale”.

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También se realizó la obra de la calle Quetzal con un monto de un millón 668 mil pesos y en la calle Jacamac, se mejoró la vialidad con un costo de 274 mil pesos.

Ecatepec repavimenta calles tras décadas de abandono. Foto: Especial

Con la participación de los vecinos, que pusieron la mano de obra, se construyeron banquetas y guarniciones, dijo.

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Después, Azucena Cisneros, junto con directores del ayuntamiento se trasladó a inaugurar la cancha de Polígono 1, que fue rehabilitada en dos semanas por trabajadores del gobierno municipal.

En el lugar, tras anotar una canasta, la presidenta municipal informó que en ese sitio se va a implementar el programa Cambio de Cancha para que participen las y los niños “hay que ocupar el parque día y noche con actividades (...) El espacio público se recupera, pero también se defiende”.

Carlos Cruz y Ramírez Brassetti sostuvieron que dicho espacio, que era ocupado como vertedero de basura, se recuperó y, en un área que mide 7 mil 146 metros cuadrados, se instaló una zona infantil con juegos, se pintó la cancha de basquetbol, se colocó malla ciclónica, se instalaron luminarias, se podaron árboles y se realizó chaponeo, todo esto a fin de atender las causas para reducir los índices de inseguridad.

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