Zacatecas, Zac.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó su compromiso con la educación y aseguró que es por lo que se trabaja en la llamada cuarta transformación.

Durante la entrega de Becas del Bienestar, también anunció la beca Gertrudis Bocanegra para educación superior en el estado.

"Educación, educación, educación y más educación es por lo que trabajamos en la cuarta transformación de la vida pública de México", dijo al reconocer el esfuerzo que hacen las madres y los padres de familia.

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"Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que damos. Y nosotros somos gobiernos que le damos al pueblo", añadió la titular del Ejecutivo federal, quién destacó la Beca Rita Cetina.

"El día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas, entre el gobernador y nosotros, van a tener la beca Gertrudis Bocanegra".

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"A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas, y es un esfuerzo conjunto. Y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, que siempre es un gasto importante para los jóvenes", anunció.

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"Todo lo que podamos hacer por las niñas, los niños, los jóvenes de México, lo vamos a hacer", expresó Claudia Sheinbaum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de Becas del Bienestar en Zacatecas este domingo 12 de julio de 2026. Foto: Presidencia

Ante las manifestaciones de ayer de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Zacatecas en uno de sus eventos, reconoció al magisterio por todo el esfuerzo que hacen por las y los estudiantes.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que este año se va a terminar el año con más de 22 millones de becarios y becarias, "una cifra histórica para México". Destacó además que en agosto se recibirán 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina para educación básica.

Delgado apuntó que se termina un ciclo escolar "con muchas satisfacciones":

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"Muchas gracias a las maestras, a los maestros que han tenido un año muy bueno porque la presidenta de México volvió a dar un incremento muy importante por encima del 9% por encima de la inflación; se tiene en Fondo de Pensiones para el Bienestar; se detuvo la edad mínima de jubilación y cada vez más tenemos el apoyo de los maestros".

El gobernador David Monreal reconoció a la mandataria federal por su compromiso con la educación, y destacó la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como la entrega de becas, uniforme y calzado para las y los estudiantes con la Beca Rita Cetina.

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Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, mencionó el apoyo de 2 mil 500 anuales para las y los estudiantes de educación primaria.

"Vamos a continuar instalando este gran sistema de becas en Zacatecas, en todo el país, para que los jóvenes pues puedan seguir construyendo sus sueños", expresó.

em/LL