El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación para incluir, en los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana, el fomento de la inteligencia artificial y su aplicación ética.

Se trata de una iniciativa del diputado Pedro Vázquez González (PT), que buscar asegurar la implementación adecuada de la IA en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la protección de datos personales de las y los estudiantes.

El documento, turnado a la Comisión de Educación, menciona en su exposición de motivos que el Sistema Educativo Mexicano carece de disposiciones específicas que regulen la incorporación, uso, alcances y límites de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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Subraya que esta ausencia normativa “provoca que su implementación ocurra de manera heterogénea, discrecional y sin criterios pedagógicos ni éticos uniformes, lo que puede afectar la calidad educativa y generar incertidumbre tanto para docentes como para estudiantes”.

Destaca que en el ámbito educativo la inteligencia artificial permite desarrollar herramientas pedagógicas innovadoras, personalizar procesos de aprendizaje, fortalecer la investigación científica y mejorar la gestión del sistema educativo.

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Asimismo, facilita la generación de recursos didácticos, el análisis de datos educativos y la identificación de necesidades formativas de los estudiantes, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad educativa.

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“La inteligencia artificial no solo representa una herramienta tecnológica adicional, sino una transformación profunda en la forma en que se produce, transmite y evalúa el conocimiento. Estas tecnologías tienen la capacidad de emular procesos cognitivos humanos, como la generación de textos, su análisis y la resolución de problemas, lo que obliga a replantear los métodos tradicionales de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como el papel del docente en el proceso educativo”, precisa el documento.

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Vázquez González indicó que el impulso de la inteligencia artificial en la educación debe orientarse bajo principios de inclusión, equidad y responsabilidad social, garantizando que estas herramientas contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país, así como a la reducción de las brechas digitales y educativas.

“De esta manera, el Estado mexicano podrá consolidar una política educativa orientada a la formación de ciudadanas y ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad del conocimiento, para ayudar al desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y el bienestar social”, concluyó.

em/LL