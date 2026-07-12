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La alcaldía Coyoacán informó que reforzarán la seguridad durante el periodo vacacional de verano.
El edil Giovani Gutiérrez detalló que, con el apoyo de Escudo Coyoacán y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, incrementarán sus recorridos y actividades durante los meses de julio y agosto.
Con un estado de fuerza de 210 elementos por dos turnos de 24x24 horas, la alcaldía desplegará a sus equipos a bordo de 47 unidades para hacer recorridos, no solo en colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales, sino también en puntos de atracción y visita recurrente durante las vacaciones, como son plazas comerciales, parques, deportivos e instituciones bancarias.
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“Hemos girado la instrucción a la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, así como al titular de la UGIRyPC, Jorge Peña, a que redoblen esfuerzos, a que se intensifiquen los recorridos y a que desplieguen a todo el personal con el que se cuenta para orientar y apoyar a la ciudadanía en esta época vacacional”, dijo Gutiérrez Aguilar.
Aunado a ello, también se ha instruido a que se ponga especial atención en casas habitación, en viviendas de unidades habitacionales y en comercios locales para atender cualquier eventualidad, así como mantener presencia en el centro histórico de la demarcación, que suele registrar un incremento de paseantes en estas semanas.
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En esta zona, en particular, se pondrá especial énfasis en el tema de la movilidad a partir de la designación -en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana- de nueve elementos para Coyoacán, con el equipo y las facultades para levantar infracciones.
A estas acciones también se agregan los recorridos casa por casa, los recorridos nocturnos apoyados siempre por las fuerzas federales como la Guardia Nacional, la Marina y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales han tenido éxito al desincentivar hechos delictivos y mantener presencia en zonas de incidencia delictiva.
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La unidad de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para quienes salen de vacaciones, como: verificar que aparatos como estufas, quemadores, hornos y/o boiler, se encuentren apagados; revisar que las llaves de paso de gas L.P. o gas natural se encuentren cerradas; cerrar la llave de paso general del suministro de agua potable; desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos que no sean indispensables, para evitar un cortocircuito, así como evitar dejar veladoras encendidas.
También se sugiere designar a un familiar, vecino o persona de confianza que cuente con un duplicado de llaves, para que en caso de presentarse una emergencia (como un sismo o inundación), pueda ingresar al domicilio y reportar a los servicios de emergencia si existiera alguna anomalía.
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mahc/LL
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