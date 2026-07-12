Raúl Jiménez comenzó su periodo de descanso después de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y tuvo un recibimiento especial al aterrizar en Cancún, Quintana Roo.

El delantero apareció acompañado por su esposa y de inmediato despertó la emoción de los viajeros que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los aficionados no dejaron pasar la oportunidad para reconocer al atacante con aplausos, porras y palabras de apoyo.

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Varios seguidores también solicitaron fotografías y autógrafos, peticiones que el futbolista atendió antes de abandonar la terminal aérea.

Uno de los momentos más destacados del emotivo encuentro ocurrió cuando Jiménez accedió a fotografiarse con un infante que logró acercarse.

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Más tarde, la esposa del jugador publicó una fotografía de ambos con la frase: “Merecidas vacaciones”, confirmando que Cancún será el destino elegido para recuperar energías antes de regresar a Inglaterra.

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Jiménez concluyó su participación en la Copa del Mundo con tres anotaciones, incluido un gol frente a Inglaterra, desempeño que lo colocó entre los elementos más destacados del representativo nacional.

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