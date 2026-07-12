En su primer partido al frente de los Pumas, Esteban Solari disipó las dudas sobre la formación que utilizará; ahora, sólo falta saber quiénes serán sus 11 titulares.

Contra el América de Cali de Colombia, el Tano ocupó un 4-2-3-1, el mismo esquema táctico que utilizaba en el Pachuca; una formación diferente al 4-1-3-2 o al 5-1-2-2 de Efraín Juárez.

El estratega argentino apostó por Keylor Navas en la portería; Pablo Bennevendo en la lateral derecha y Álvaro Angulo en la izquierda; Antonio Leone y Ángel Azuaje en la central; Pedro Vite y Santiago Trigos en la doble contención; Uriel Antuna en el extremo derecho y Robert Morales en el izquierdo; Sebastián Córdova por detrás del nueve; y Juninho Vieira como eje de ataque.

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Además de cambiar de formación, el nuevo timonel auriazul también modificó algunos nombres en el equipo inicial; mandó a la banca a Rubén Duarte, Nathan Silva y Adalberto Carrasquilla, quienes estaban acostumbrados a jugar desde el arranque.

De las variantes tácticas que más llamaron la atención en los Pumas de Estaban Solari fue el jugar con un mediapunta, posición ocupada por Sebastián Córdova.

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El habilidoso futbolista mexicano se situó por detrás de Juninho, con la intención de organizar el ataque y tratar de generar ocasiones de peligro; sin embargo, no fue capaz de cumplir su función en su debut con la camiseta universitaria.

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Otro de los movimientos sorpresivos fue el colocar a Rober Morales en el extremo izquierdo, en el lugar que dejó vacante Jordan Carrillo. El paraguayo nunca se encontró cómodo en esa posición, que lo tiene alejado del área rival, donde sabe cómo ser más peligroso.

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La doble contención con Pedro Vite y Santiago Trigos tampoco le funcionó al Tano como esperaba. Adalberto Carrasquilla podría sustituir al mexicano en futuros partidos.

Para Estaban Solari, de lo poco rescatable en la derrota de los Pumas con el América de Cali fue que ya pudo observar a sus refuerzos y la mayoría de lo jugadores que integran su plantilla.

Cristian Calderón ingresó por Álvaro Angulo, pero no pudo ser incisivo por el carril izquierdo. Mientras que Víctor Arteaga entró por Pedro Vite y poco pudo hacer en su presentación.

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Alan Medina regresó a los terrenos de juego, luego de la grave lesión que sufrió el torneo pasado y, si logra regresar al nivel que tuvo, será una fuerte competencia para Uriel Antuna.

El Tano todavía necesita tiempo para que su idea de juego se vea reflejada en su nuevo equipo. El problema es que el Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina y su equipo dejó más dudas que certezas.