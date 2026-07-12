A partir de este lunes, empieza la semana en la que regresará la actividad de la Liga MX con los partidos correspondientes a la jornada 1 del torneo Apertura 2026.

El nuevo campeonato empieza con un platillo sumamente atractivo, ya que será el regreso de uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano entre Necaxa y Atlante. Unas horas más tarde, los Tigres visitarán a los Xolos en la frontera.

A pesar de que todavía no termina la Copa del Mundo 2026, la Liga MX está lista para regresar y a continuación, te presentamos todos los detalles para que sepas los días, horarios y canales donde ver en vivo los partidos.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 1 DEL APERTURA 2026?

A falta de confirmación oficial por parte de la Liga MX, estos serían los canales de transmisión de cada partido.

Jueves 16 de julio

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Necaxa vs Atlante - a las 19:00 horas por FOX One

Xolos de Tijuana vs Tigres - a las 21:00 horas por FOX One

Viernes 17 de julio

Atlético de San Luis vs Cruz Azul - a las 19:00 horas por ESPN

León vs Atlas - a las 19:00 horas por FOX One

FC Juárez vs Puebla -a las 21:00 horas por Azteca 7 y FOX One

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca - a las 17:00 horas por Canal 5 y TUDN

Rayados de Monterrey vs Santos Laguna - a las 19:00 horas por Canal 5 y TUDN

Chivas vs Toluca - a las 19:07 horas por Prime Video

Querétaro vs América - a las 21:00 horas por FOX One

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