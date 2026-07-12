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A partir de este lunes, empieza la semana en la que regresará la actividad de la Liga MX con los partidos correspondientes a la jornada 1 del torneo Apertura 2026.
El nuevo campeonato empieza con un platillo sumamente atractivo, ya que será el regreso de uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano entre Necaxa y Atlante. Unas horas más tarde, los Tigres visitarán a los Xolos en la frontera.
A pesar de que todavía no termina la Copa del Mundo 2026, la Liga MX está lista para regresar y a continuación, te presentamos todos los detalles para que sepas los días, horarios y canales donde ver en vivo los partidos.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 1 DEL APERTURA 2026?
A falta de confirmación oficial por parte de la Liga MX, estos serían los canales de transmisión de cada partido.
Jueves 16 de julio
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- Necaxa vs Atlante - a las 19:00 horas por FOX One
- Xolos de Tijuana vs Tigres - a las 21:00 horas por FOX One
Viernes 17 de julio
- Atlético de San Luis vs Cruz Azul - a las 19:00 horas por ESPN
- León vs Atlas - a las 19:00 horas por FOX One
- FC Juárez vs Puebla -a las 21:00 horas por Azteca 7 y FOX One
Sábado 18 de julio
- Pumas vs Pachuca - a las 17:00 horas por Canal 5 y TUDN
- Rayados de Monterrey vs Santos Laguna - a las 19:00 horas por Canal 5 y TUDN
- Chivas vs Toluca - a las 19:07 horas por Prime Video
- Querétaro vs América - a las 21:00 horas por FOX One
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