Paulina Rubio pasó su más reciente cumpleaños, el pasado 17 de junio, junto a sus dos hijos, pero no es sino hasta ahora que comparte algunos de los momentos que vivió, no sólo en presencia de Eros, su hijo menor, sino también de su primogénito, Andrea Nicolás, por el que atraviesa una disputa legal con su exmarido, Nicolás Vallejo-Nájera, quien desea obtener la custodia del menor.

Fue a inicios de mayo, cuando "la Chica dorada" volvió a verse con su ex, mejor conocido como "Colate", en la Corte Familiar de Miami, ya que ambos solicitan la custodia del hijo que comparten, alegando que la contraparte no es apta para ofrecerle una crianza adecuada.

Tras las tensiones que vivió, después de que el español declarara que la relación entre "Pau" y Andrea Nicolás, de 15 años, ya era inexistente, la cantante de pop recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores que, al menos, durante este verano, el adolescente se encuentra a su lado.

Lee también Fátima Bosch y la tendencia que la relaciona románticamente con Bellingham: "lo tendría yo que conocer", dice la Miss Universo

Por las imágenes que compartió, la intérprete de "Yo no soy esa mujer" cenó junto a los menores para celebrar su aniversario; en lo que parece ser una ciudad de Europa, sus acompañantes le cantan las mañanitas y, Andrea Nicolás, la graba con su celular, mientras ella se prepara para apagar la velita que destella arriba del postre que está por comer.

Pero la celebración no se limitó a sólo una noche; "Pau" y sus hijos dieron un tour por varios días, en donde se les puede ver Institut de France de fondo; fue la cantante quien retrató a sus dos hijos, quienes aparecen abrazados y Andrea Nicolás sostiene con fuerza el hombro de Eros, quien sonríe con una boina blanca puesta.

[Publicidad]

En otro clip, Rubio agradece en francés a dos meseros que se acercan a su mesa, donde toma el desayuno, con un pastel de cumpleaños; a lo lejos se puede ver a su hijo menor, al que la cantante lo llama "Eritos", en búsqueda de llamar su atención.

Lee también Muere Wai Ching Ho, actriz de "Daredevil", a los 82 años

Hay otro video donde se encuentran los tres, en las orillas del Río Sena, en el que los tres disfrutan de un almuerzo, compuesto por emparedados y papas fritas, hasta que se escucha a Paulina perdirle a Eros que se aleje de la orilla de las aguas; el pequeño la obedece inmediatamente.

[Publicidad]

"Hola, guapo. No te me vayas a caer, échate pa' atrás".

En otras imágenes se puede ver a la intérprete de "Ni una sola palabra" haciendo ejercicio y mostrando su atlética figura.

Entre videos, fotografías y recuerdos, "la Chica dorada" no olvidó mencionar a sus progenitores, especialmente a su madre, doña Susana Dosamantes, quien falleció un 2 de julio, pero del 2022, expresando que se encontraba con "la mejor compañía" en el mes de su madre; también colocó una fotografía de la juventud, junto a su padre, don Enrique Rubio González, fallecido en 2011.

[Publicidad]

Paulina Rubio y su padre, don Enrique Rubio González, fallecido en 2011. Foto: Instagram, vía @paulinarubio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc