La embajada de Francia en Argentina declaró a una representante regional persona "non grata" en sus instalaciones y en el marco de la cooperación bilateral, tras un tuit en el que calificó a la selección francesa de futbol como "el equipo africano flojo de modales", se informó el domingo.

La derechista Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza (oeste), había publicado, tras la victoria de Francia sobre Paraguay por 1-0 en octavos de final del Mundial 2026, un mensaje en X diciendo: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé".

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, denunció unas declaraciones cuyo "carácter racista no deja lugar a dudas" y que "descalifican (a la vicegobernadora) para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada", indicó a la AFP.

Lee también "Rajoy avergüenza a España", dice Sánchez tras dichos "xenófobos" sobre selección de Francia; piden tomar medidas

"El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina", afirmó.

En consecuencia, informó esta semana que Hebe Casado es persona non grata en la embajada y ordenó a sus equipos no participar en ninguna reunión de cooperación con la provincia de Mendoza en la que ella estuviera presente, salvo que se retracte de sus declaraciones.

[Publicidad]

Casado rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. Sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. https://t.co/6rqZpFHwAZ — Hebe Casado (@hebesil) July 12, 2026

"Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, crítica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?", declaró el embajador.

La vicegobernadora mendocina se había defendido de las reacciones negativas a sus palabras diciendo en X: "Solo las personas inteligentes entiendes el sarcasmo".

Lee también Las semifinales de la Copa del Mundo podrán verse por TV Abierta en México

[Publicidad]

En una radio de Mendoza había invocado el "folclore futbolero" y, a propósito de Francia como "equipo africano", se burló de lo "políticamente correcto", porque "todos lo han pensado".

Su mensaje, que provocó múltiples reacciones en las redes sociales, había quedado en un primer momento eclipsado por el revuelo provocado por las declaraciones insultantes de una senadora paraguaya, Celeste Amarilla, sobre Kylian Mbappé, tras el partido Francia-Paraguay.

Las declaraciones de carácter racista de la parlamentaria paraguaya provocaron la indignada reacción del capitán de los Bleus, así como la condena de los gobiernos de Francia y Paraguay, del presidente de la FIFA y hasta de la ONU.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa