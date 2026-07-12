Los Ángeles. El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente Donald Trump, murió debido a un problema en una arteria que se desgarró, según el informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia entregado este domingo.

"Los hallazgos preliminares del examen fueron: Disección aórtica debida a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica”, explicó el forense en una escueta declaración.

Aclararon que el certificado de defunción permanecerá en “estado pendiente” hasta que se concluyan todas las pruebas toxicológicas y microscópicas; en ese momento, el documento se actualizará para reflejar la causa del fallecimiento y clasificar adecuadamente la causa de la muerte.

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Una disección aórtica es una afección grave en la que se produce un desgarro en la capa interna de la arteria más importante del cuerpo, la aorta.

La sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que las capas interna y media de la aorta se separen. Si la sangre atraviesa la pared aórtica externa, a menudo, la disección aórtica es mortal, según describe la Clínica Mayo.

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La Oficina de Graham se había limitado a decir que el senador de 71 años, había fallecido la noche del sábado tras una breve y repentina enfermedad. El senador había regresado hacia pocos días de Ucrania.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Este domingo también se ha conocido el audio de la respuesta de los servicios de emergencia, en la que se detalló que una mujer llamó para reportar que el senador estaría sufriendo un dolor en el pecho, según TMZ.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, llamó desde Baltimore (Maryland), y dijo que el senador se encontraba solo.

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En un principio, los paramédicos no pudieron acceder a la vivienda de Graham porque la puerta estaba cerrada con llave, pero finalmente lograron iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

No está claro si Graham murió en su residencia o alcanzó a ser llevado al hospital.

El senador cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel y Ucrania.

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"No me puedo morir ahora"

Una persona que habló con Graham el sábado, poco después de la llamada con el presidente Donald Trump, afirmó que el senador se quejaba de que no se encontraba bien, de acuerdo con el portal Axios.

Cuando esa persona, a la que Axios no identifica, instó a Graham a que acudiera al médico de inmediato, el senador respondió que lo haría el domingo por la mañana, tras su intervención prevista en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC.

A continuación, según Axios, Graham bromeó: "No puedo morir ahora. Todavía tengo que ocuparme de las sanciones a Rusia, resolver el asunto de Irán y llevar a cabo la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita". Falleció varias horas después.

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Los Biden recuerdan a Graham

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden lamentó la muerte de Graham, pese a sus discrepancias políticas.

Biden, demócrata, y Graham coincidieron en el Senado durante más de una década y, según afirmó Biden, colaboraron estrechamente en muchos asuntos.

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"Viajamos juntos por todo el mundo como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. A menudo discrepábamos, y a veces de forma acalorada", escribió el expresidente en un mensaje en X. Sin embargo, Biden afirmó que ambos coincidían en "la enorme importancia del servicio público".

El hijo de Biden, Hunter, recordó cuando Graham dijo sobre su padre: "Si no puedes admirar a Joe Biden como persona, tienes un problema. Es la persona más amable que he conocido en la política. Un hombre tan bueno como Dios haya creado jamás".

Jill and I are shocked by the sudden passing of Lindsey Graham.



Lindsey and I served together in Congress for over a decade, and worked closely on many issues throughout the years. We traveled the world together as members of the Senate Foreign Relations committee. We disagreed… — Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2026

Hunter afirmó que "ese es el senador Graham al que recordaré hoy. No porque haya olvidado lo que vino después. Sino porque en ese recuerdo hay esperanza... Elegiré recordar la época anterior a Trump. Porque creo en un Estados Unidos después de Trump".

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