El Cairo. Las autoridades y ciudadanos de Qatar despidieron este domingo al exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, que murió hoy a los 74 años, en un rezo multitudinario en la mezquita nacional del país que fue presidido por el actual mandatario e hijo del fallecido, Tamim bin Hamad Al Thani.

El actual emir llevó el cuerpo de su padre, envuelto en un manto blanco, en la mezquita Imam Mohamed bin Abdul Wahhab de Doha, la más grande del país, para dar paso a un rezo colectivo que reunió a miles de personas antes de que el cuerpo sea sepultado en el cementerio de Lusail, al norte de la capital qatarí.

Las autoridades qataríes ha anunciado un "luto general en todo el país por la gran pérdida nacional" del exemir por cuatro días desde este domingo.

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El emir comenzará a recibir las condolencias de jefes de Estado, miembros de la familia real, dignatarios y ciudadanos en el Palacio de Lusail a partir de mañana, lunes, hasta el miércoles.

Hamad bin Khalifa fue emir de Qatar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces.

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Sin embargo, el exemir fallecido accedió al poder en 1995 derrocando a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

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El jeque Hamad, quien gobernó Qatar durante 18 años, fue una figura clave en el desarrollo de las ambiciosas metas de este pequeño país rico en petróleo del golfo Pérsico.

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Líderes internacionales expresan pesar

Líderes de distintos países han externado ya sus condolencias por el fallecimiento del jeque Hamad.

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, destacó la "visión y liderazgo" del exemir para lograr una "sólida asociación" entre la Unión Europea (UE) y Qatar.

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Añadió que desempeñó también "un papel decisivo en la configuración de la Qatar moderna y en la mejora de su posición en la escena internacional".

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Hamad "vivió como un gigante y se convierte hoy en una leyenda".

El jefe del Estado francés subrayó que Al Thani "trabajó para construir una relación fuerte y de confianza con Francia, al servicio de una visión compartida de los grandes desafíos regionales e internacionales".

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También en el continente americano hubo expresiones de condolencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su "profundo dolor" por la muerte del exemir.

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Resaltó el "legado y liderazgo" del exemir "en la edificación de un país moderno y de trascendencia internacional, así como su invaluable contribución al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación" entre Qatar y Venezuela.

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"Cuba comparte el dolor que embarga al amigo pueblo qatarí", dijo a su vez el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

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Recordó que el exemir “contribuyó de manera decisiva al desarrollo del moderno y pujante Estado de Qatar y fue un entrañable amigo del pueblo cubano y del Comandante en Jefe”, en referencia al líder de la Revolución de la isla, Fidel Castro (1926-2016).