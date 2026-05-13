El presidente francés, Emmanuel Macron, quedó este miércoles en el ojo del huracán por un presunto coqueteo con una reconocida actriz franco-iraní que explicaría la famosa cachetada que le dio su esposa, Brigittte Macron, cuando aterrizaron en Vietnam, en 2025.

Florian Tardif, periodista de la revista Paris Match, dio una entrevista para la radio RTL, en la que presentó su libro Una pareja (casi) perfecta (Un couple presque parfait).

Según relató, Brigitte Macron habría descubierto durante el vuelo un mensaje enviado por la actriz Golshifteh Farahani al mandatario francés. “Un mensaje que nunca debió haber leído”, le confió al autor una persona cercana a la pareja presidencial.

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Según Tardiff, lo que habría herido a Brigitte "no fue tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”.

El periodista, que cita a fientes cercanas, señaló que la primera dama se sintió “relegada”. “¡Y por una mujer mucho más joven!”. Sin embargo, no dio más detalles del mensaje.

De acuerdo con su versión, aunque el vínculo ya no continúa, “durante varios meses Macron mantuvo una relación platónica con mensajes que iban bastante lejos”, incluyendo uno en el que el mandatario francés decía a la actriz que le parecía “muy linda”.

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“Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública”, agregó el periodista.

Justo en el momento en que Brigitte Macron le dio la cachetada a Macron se abrió la puerta del avión.

La agencia de noticias Associated Press captó el instante, en Hanói, segundos después de que un tripulante de cabina abriera la puerta de la aeronave.

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Macron pareció sorprenderse cuando giró rápidamente y saludó a los representantes de los medios con un gesto de la mano.

Tras el incidente, la pareja descendió por las escaleras del avión. Macron tendió la mano a su esposa, pero ella no la aceptó y, en cambio, se apoyó en la baranda. Toda la secuencia protagonizada por la pareja presidencial francesa se volvió viral y desató un aluvión de comentarios en redes sociales.

En su momento, el Palacio del Elíseo calificó la escena del avión como un “momento de complicidad”.

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Por su parte, Macron explicó, en declaraciones que citó el diario francés Le Monde, que “mi esposa y yo bromeábamos, como solemos hacer (…). Desde hace tres semanas hay gente mirando videos: creen que compartí una bolsa de cocaína, que tuve un cara a cara con un presidente turco y ahora que tuve una disputa doméstica con mi esposa. Nada de esto es cierto".

¿Quién es Golshifteh Farahani?

Farahani es una importante actriz y cantante iraní, nacionalizada francesa, que ha recibido múltiples nominaciones y reconocimientos en su carrera. Nominada para el premio a la actriz revelación por The Patience Stone en los Premios César de 2014, ya ha trabajado con directores como Ridley Scott, Jim Jarmusch o Asghar Farhadi, y junto a actores del calibre de Leonardo di Caprio y Russel Crowe.

En enero de 2012 ocupó las primeras planas por su aparición semi-desnuda en la publicación francesa Le Figaro, en un acto de protesta contra la represión a las mujeres en Irán.

La actriz y cantante Golshifteh Farahani. FOTO: X

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