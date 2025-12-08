Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

EU entregó a México lista con nombres de espías rusos, reporta el NYT; el gobierno mexicano los dejó quedarse, dice

Oferta de Grupo México no puso en riesgo proceso de venta a Chico Pardo: Banamex

Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

"Es un camino largo, pero con amor lo hace uno"; peregrinos de diversos estados comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe

Abandonan hielera con restos humanos en fraccionamiento de Culiacán; suman nueve casos similares en tres meses

París. La esposa del presidente francés, , calificó de "zorras estúpidas" a activistas feministas que interrumpieron el espectáculo de un humorista que había sido acusado de violación, una expresión con la que, según su equipo, quiso criticar este "método radical" de protesta.

Las activistas interrumpieron el sábado el espectáculo de humor del actor Ary Abittan, de 51 años, llevando máscaras con la palabra "violador" y gritando "Abittan violador".

En 2021, una mujer acusó al actor de , pero en 2023 los investigadores archivaron el caso por falta de pruebas.

Brigitte Macron acudió el domingo al espectáculo con su hija Tiphaine Auzière y habló con Abittan antes de que este subiera al escenario, según un video publicado el lunes por el medio local Public.

"Tengo miedo", se oye decir a Abittan en el video.

"Si hay algunas zorras estúpidas, las echaremos", se oye responder Brigitte Macron en tono jocoso, utilizando una expresión vulgar en francés.

El grupo feminista responsable de la acción del sábado, #NousToutes ("Todas nosotras", en francés) en redes sociales, convirtió el insulto en un hashtag y muchas publicaciones lo compartieron en señal de apoyo.

Palabras fueron "crítica al método radical", justifica equipo de la primera dama

El equipo de Brigitte Macron argumentó que sus palabras deben considerarse "una crítica al método radical empleado por quienes interrumpieron el espectáculo". Pero las críticas no tardaron en llegar.

Sarah Legrain, diputada del principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI), señaló en redes que la primera dama "insulta a las feministas movilizadas" y denunció que un archivo de la causa contra Abittan "no tapa la palabra y la baja médica de una mujer".

Francia se ha visto sacudida en los últimos años por una serie de acusaciones de violación y agresión sexual contra figuras culturales de renombre.

El actor Gérard Depardieu fue condenado en mayo por agredir sexualmente a dos mujeres en un plató de rodaje en 2021, algo que él niega.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó en 2023 su admiración por Depardieu y afirmó entonces que el actor era objeto de una "caza de brujas" y que él defendía la presunción de inocencia.

No ha sido un buen año para la primera dama de Francia, quien en mayo se vio envuelta en la polémica cuando un video captó el momento en que parece dar una bofetada a Macron, durante un viaje a Vietnam.

La pareja además se encuentra en medio de una demanda a la influencer estadounidense Candace Owens, quien ha asegurado que Brigitte nació como hombre.

