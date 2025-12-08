Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

EU entregó a México lista con nombres de espías rusos, reporta el NYT; el gobierno mexicano los dejó quedarse, dice

Oferta de Grupo México no puso en riesgo proceso de venta a Chico Pardo: Banamex

Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

“Es un camino largo, pero con amor lo hace uno”; peregrinos de diversos estados comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe

Abandonan hielera con restos humanos en fraccionamiento de Culiacán; suman nueve casos similares en tres meses

El presidente estadounidense, , amenazó este lunes con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.

Trump acusó a de “seguir violando” el tratado y dijo que esa violación “está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS”.

En un post en su red, Truth Social, dijo que México debe a Estados Unidos “más de 800 mil acres-pies de agua por incumplir nuestro Tratado durante los últimos cinco años”.

Señaló que Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pie antes del 31 de diciembre “y el resto debe llegar poco después”.

Se quejó de que, hasta ahora, “México no ha respondido, lo cual es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”.

Por lo anterior, Trump dijo que ha autorizado “imponer un arancel del 5% a México si no libera esta agua DE INMEDIATO”.

El mandatario estadounidense alegó que “cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA”.

En noviembre pasado, funcionarios del Departamento estadounidense de Estado se reunieron con sus pares mexicanos para presionar a fin de que México suministre “la máxima cantidad posible” de agua a los usuarios de Texas, y cifraron en “millones de dólares en cultivos” las pérdidas que han sufrido los agricultores texanos.

Bajo el Tratado de Aguas, de 1944, Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México dos mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo, en ciclos de cinco años. El ciclo más reciente (2020-2025) terminó en octubre pasado, pero México entregó menos de la mitad de su cuota.

Ya en abril, Trump había advertido que si México seguía incumpliendo con la cuota de agua que debía entregar, se podrían imponer “aranceles, incluso sanciones”.

En octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México cumpliría con el tratado: “Habrá una entrega de agua ahora que hay más recurso, sin poner en riesgo el consumo humano y la agricultura”, señaló.

