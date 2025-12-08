El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.

Trump acusó a México de “seguir violando” el tratado y dijo que esa violación “está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS”.

En un post en su red, Truth Social, dijo que México debe a Estados Unidos “más de 800 mil acres-pies de agua por incumplir nuestro Tratado durante los últimos cinco años”.

Señaló que Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pie antes del 31 de diciembre “y el resto debe llegar poco después”.

Se quejó de que, hasta ahora, “México no ha respondido, lo cual es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”.

Por lo anterior, Trump dijo que ha autorizado “imponer un arancel del 5% a México si no libera esta agua DE INMEDIATO”.

El mandatario estadounidense alegó que “cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA”.

En noviembre pasado, funcionarios del Departamento estadounidense de Estado se reunieron con sus pares mexicanos para presionar a fin de que México suministre “la máxima cantidad posible” de agua a los usuarios de Texas, y cifraron en “millones de dólares en cultivos” las pérdidas que han sufrido los agricultores texanos.

Bajo el Tratado de Aguas, de 1944, Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México dos mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo, en ciclos de cinco años. El ciclo más reciente (2020-2025) terminó en octubre pasado, pero México entregó menos de la mitad de su cuota.

Ya en abril, Trump había advertido que si México seguía incumpliendo con la cuota de agua que debía entregar, se podrían imponer “aranceles, incluso sanciones”.

En octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México cumpliría con el tratado: “Habrá una entrega de agua ahora que hay más recurso, sin poner en riesgo el consumo humano y la agricultura”, señaló.

