Más Información

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria

Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria

Liga MX: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Liga MX: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

EU entregó a México lista con nombres de espías rusos, reporta el NYT; el gobierno mexicano los dejó quedarse, dice

EU entregó a México lista con nombres de espías rusos, reporta el NYT; el gobierno mexicano los dejó quedarse, dice

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

El presidente Donald Trump anunció el lunes que había llegado a un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington podría autorizar a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

El anuncio marca un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington autorizaría a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) H200 a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! El 25% se pagará a Estados Unidos", escribió Trump, sin proporcionar más detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago.

Trump criticó el enfoque de Biden. "Obligaba a nuestras grandes empresas a gastar miles de millones de dólares en la construcción de productos 'degradados' que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador estadounidense", señaló.

Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Estos chips tenían capacidades reducidas (por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas) para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

Trump afirmó que su decisión busca "apoyar el empleo estadounidense, fortalecer la industria manufacturera estadounidenses y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses".

El mandatario enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia (la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin) no están incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses.

Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China de las GPU H200 y otros chips avanzados similares. Lanzados inicialmente en el segundo trimestre de 2024, los H200 están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía.

Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de IA que constituyen la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

El Departamento de Comercio está ultimando los detalles de implementación, y Trump ha afirmado que "el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses".

El anuncio se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que compiten por el dominio de la tecnología de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha presionado intensamente a la Casa Blanca para que revierta la política de la era Biden, a pesar de la considerable oposición en Washington a dar acceso a las empresas chinas a los semiconductores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo