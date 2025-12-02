Ante la iniciativa de reforma a la Ley General de Aranceles a la Importación y Exportación de vehículos y autopartes que provengan de países con los que no existe un acuerdo de libre comercio, particularmente China, los fabricantes de autopartes e industriales están solicitando un estudio previo por cada fracción arancelaria que se vería impactada por esta medida.

La Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) tuvieron una reunión de trabajo con la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados donde expusieron el impacto que estos aranceles tendrán para las autopartes y materias primas utilizadas por la industria automotriz en el país.

En conferencia de prensa, Alberto Bustamante, presidente de Anapsa, señaló que esta propuesta se pretende votar antes del 15 de diciembre y contempla aranceles de entre 10% y 50% para diferentes autopartes, algunas de ellas esenciales para la fabricación de vehículos.

“Estamos hablando de más de mil 400 fracciones arancelarias que se verían impactadas por estos aranceles”, comentó.

El impacto no sólo sería para la industria automotriz sino también para el sector manufacturero, pues este utiliza materias primas como el plástico, el cual también se pretende gravar con un arancel de entre 10% y 35%.

Autopartes.

Así como a productos siderúrgicos con un arancel de entre 20% y 50%.

“Anapsa y Concanaco hicimos una especial intervención respecto a que los aranceles para se puedan llevar a cabo se den de forma ordenada a través de los programas de protección a sectores estratégicos.

“Estamos de acuerdo en que este proyecto tiene que ser llevado a cabo de forma ordenada y se tiene que realizar un estudio previo antes de que se pueda aprobar”, aseguró Bustamante.

Advierten de componentes que no se fabrican en México y se requieren de otros países

La propuesta también incluye a productos de marroquinería que se utilizan en el sector automotor en volúmenes menores, pero que pagarían un arancel de 35%.

El aluminio, un material indispensable para el sector automotor, pagaría un arancel de 35%; los remolques un 35%; y el vidrio con el que se fabrican los parabrisas tendría un gravamen de entre 35% y 55%.

Bustamante destacó que hay componentes como cámaras de reversa o latelares de nueva generación que no se fabrican en México y se importan de terceros países con los que no existe un acuerdo de libre comercio.

También en electrónica, chips y baterías de litio que se requieren para ser más competitivos en las líneas de producción de vehículos.

Anapsa y Concaco se ofrecieron para llevar a cabo este estudio previo a la aprobación de los aranceles.

Los proyectos del sector automotriz sufrieron el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos, de acuerdo con especialistas financieros.

Por su parte, Fernando Careaga, presidente de PIFA Consulting Group, destacó que el mercado de repuesto de refacciones representa un valor de 33 mil millones de dólares anuales, con más de 36 millones de vehículos en circulación que necesitan refacciones.

Este sector involucra a 980 fábricas de autopartes, 48 mil refaccionarias y un universo superior a 900 mil números de parte, con un total de más de 950 mil empleos directos generados por la industria de autopartes, los cuales también se verían impactados por la aplicación de los aranceles.

Anapsa y PIFA también presentaron el primer evento especializado en Tecnología e Inteligencia Artificial para la industria automotriz y del mercado de repuestos: el Automotive Technology Workshop Summit, a celebrarse el próximo 17 de abril de 2026 en Expo Santa Fe.

La tecnología, Inteligencia Artificial y ciberseguridad son prioritarios en la industria automotriz.

