Tras reunión con Segob, transportistas aseguran que mantendrán bloqueos; "no hay sensibilidad", acusan

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Tortilla rebasa los 30 pesos en varios estados; Anpec alerta que el precio seguirá subiendo en enero

Imputan a Jaciel "N" por extorsión y cohecho; Fiscalía no lo vincula con homicidio de Carlos Manzo

Tras 30 horas, productores retiran bloqueo en carretera Arco Norte; acusan que agentes de FGR llegaron al lugar para intimidarlos

participa en igualdad de condiciones en el proceso que adjudicará la construcción de dos nuevos puertos en el Canal de Panamá, dijo este martes el administrador de la vía interoceánica, pese a las amenazas de de retomar su control.

El presidente Donald Trump asegura que el canal está bajo control de Pekín porque la compañía hongkonesa Hutchison Holdings opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

En medio de esas presiones, la empresa accedió a vender ambas terminales a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock, pero China ve con desconfianza la operación y ahora empresas suyas quieren hacerse con las nuevas obras portuarias.

"Tenemos que estar abiertos a la participación de todas las partes interesadas", dijo a periodistas el administrador del canal, Ricaurte Vásquez.

También hay que "hacerlo en la más amplia competencia", indicó Vásquez, según el cual todos las compañías tienen las mismas opciones.

El directivo evitó especular sobre una posible escalada de tensiones con Estados Unidos si las obras fueran adjudicadas en el futuro a firmas chinas.

"Uno cruza el puente cuando llega al río, entonces vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia", afirmó ante una pregunta de la AFP.

Foto: iStock
Foto: iStock

Panamá busca licitar construcción de puertos en el Pacífico y el Atlántico

El próximo lunes comenzará una serie de reuniones con diferentes consorcios como parte del proceso que llevará a licitar la construcción de los puertos de Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico, anunció el administrador.

Entre las empresas interesadas figuran las hongkonesas Cosco Shipping Ports y Orient Overseas Container Line (OOCL).

El canal prevé invertir ocho mil 500 millones de dólares en la próxima década para ampliar su negocio. Además de los nuevos puertos, el proyecto incluye la construcción de un gasoducto y un nuevo embalse.

La administración prevé adjudicar las obras de las dos terminales en 2026 e iniciar operaciones en 2029.

También han mostrado interés compañías como la singapurense PSA International, la taiwanesa Evergreen, la alemana Hapag Lloyd, la danesa Maersk y la francesa CMA Terminals-CMA.

Los cinco principales puertos de Panamá están próximos al canal y son operados por concesionarias de Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong y Singapur.

El canal de 80 kilómetros, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, mueve 5% del comercio marítimo mundial.

En 1977, Washington se comprometió a ceder el control de la ruta a Panamá, tras manejarla durante casi un siglo, y pasó finalmente a manos panameñas el último día de 1999.

