Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “el diálogo está abierto”

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Gobernador destaca avances en caso Carlos Manzo; confía en vinculación a proceso de escoltas y operador del CJNG

Patrulla de la Guardia Nacional provoca choque en Michoacán; hay 4 personas muertas, incluidos 2 menores

Washington. El presidente estadounidense y el presidente chino hablaron por teléfono el lunes sobre comercio, Taiwán y Ucrania, según funcionarios de ambos países, casi un mes después de que se reunieron en persona en Corea del Sur.

Xi le dijo a Trump que la reintegración de a China es “una parte integral del orden internacional de posguerra”, según la cancillería china.

Por su parte, Trump dijo que visitará Beijing en abril y organizará una visita de Estado para Xi más adelante en 2026. El mandatario estadounidense destacó la relación "extremadamente fuerte" con .

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la llamada ocurrió el lunes por la mañana, pero no ofreció detalles sobre la conversación.

La conversación se produjo después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo recientemente que el Ejército de podría involucrarse si China toma medidas contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como propia. Japón es un aliado importante de en la región.

Beijing rechazó los comentarios de Takaichi, y las relaciones entre China y Japón han desmejorado.

El lunes, Xi dijo que China y Estados Unidos, que lucharon juntos durante la guerra contra el fascismo y el militarismo, deberían “salvaguardar conjuntamente la victoria de la ”. Estados Unidos no ha tomado partido sobre la soberanía de la isla autónoma, pero se opone al uso de la fuerza para tomar Taiwán. Está obligado por una ley interna a proporcionar suficiente equipamiento a la isla para disuadir cualquier ataque armado.

Trump ha mantenido una ambigüedad estratégica sobre el envío de tropas estadounidenses en caso de una en el estrecho de Taiwán. Su administración ha instado a la isla a aumentar su presupuesto de defensa.

A principios de este mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que recibió una notificación oficial de que la administración Trump aprobó una venta de armas a Taiwán por 330 millones de dólares, incluyendo partes de aviones de combate. Beijing protestó de inmediato, diciendo que esto “viola gravemente” el principio de una sola China.

Los dos líderes también hablaron sobre comercio, pero la declaración china no reveló ningún concreto sobre asuntos como la compra de soja estadounidense.

En la llamada, Xi dijo que la relación bilateral ha “mantenido en lo general una trayectoria estable y positiva” tras la cumbre de octubre en Busan, Corea del Sur, y afirmó que ambas partes deberían esforzarse por lograr “más progresos positivos”, según el Ministerio de Exteriores chino.

Los dos líderes también discutieron la crisis de Ucrania, dijo la parte china. Xi expresó que la crisis debería resolverse “en su raíz”.

