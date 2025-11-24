Washington. El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping hablaron por teléfono el lunes sobre comercio, Taiwán y Ucrania, según funcionarios de ambos países, casi un mes después de que se reunieron en persona en Corea del Sur.

Xi le dijo a Trump que la reintegración de Taiwán a China es “una parte integral del orden internacional de posguerra”, según la cancillería china.

Por su parte, Trump dijo que visitará Beijing en abril y organizará una visita de Estado para Xi más adelante en 2026. El mandatario estadounidense destacó la relación "extremadamente fuerte" con China.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la llamada ocurrió el lunes por la mañana, pero no ofreció detalles sobre la conversación.

La conversación se produjo después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo recientemente que el Ejército de Japón podría involucrarse si China toma medidas contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como propia. Japón es un aliado importante de Estados Unidos en la región.

Beijing rechazó los comentarios de Takaichi, y las relaciones entre China y Japón han desmejorado.

El lunes, Xi dijo que China y Estados Unidos, que lucharon juntos durante la guerra contra el fascismo y el militarismo, deberían “salvaguardar conjuntamente la victoria de la Segunda Guerra Mundial”. Estados Unidos no ha tomado partido sobre la soberanía de la isla autónoma, pero se opone al uso de la fuerza para tomar Taiwán. Está obligado por una ley interna a proporcionar suficiente equipamiento a la isla para disuadir cualquier ataque armado.

Trump ha mantenido una ambigüedad estratégica sobre el envío de tropas estadounidenses en caso de una guerra en el estrecho de Taiwán. Su administración ha instado a la isla a aumentar su presupuesto de defensa.

A principios de este mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que recibió una notificación oficial de que la administración Trump aprobó una venta de armas a Taiwán por 330 millones de dólares, incluyendo partes de aviones de combate. Beijing protestó de inmediato, diciendo que esto “viola gravemente” el principio de una sola China.

Los dos líderes también hablaron sobre comercio, pero la declaración china no reveló ningún acuerdo concreto sobre asuntos como la compra de soja estadounidense.

En la llamada, Xi dijo que la relación bilateral ha “mantenido en lo general una trayectoria estable y positiva” tras la cumbre de octubre en Busan, Corea del Sur, y afirmó que ambas partes deberían esforzarse por lograr “más progresos positivos”, según el Ministerio de Exteriores chino.

Los dos líderes también discutieron la crisis de Ucrania, dijo la parte china. Xi expresó que la crisis debería resolverse “en su raíz”.

