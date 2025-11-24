Más Información

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Campo Algodonero, memoria de la lucha contra feminicidios

Buscan visibilizar violencia económica; 566 mujeres han pedido ayuda

Kiev/Moscú. El presidente ucraniano, , celebró este lunes lo que calificó de "pasos importantes" en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, aunque reconoció que hace falta mucho más trabajo diplomático. Sin embargo, el Kremlin rechazó las modificaciones introducidas al plan original presentado por .

Altos cargos ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron el domingo en Suiza después de conocerse una propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, que fue ampliamente criticada por ceder a las demandas de Moscú.

Ucrania, que lleva casi cuatro años luchando contra la invasión rusa, volvió este lunes a situarse en el centro de intensos intercambios en Angola, al margen de una cumbre entre la y la Unión Africana.

Desde Luanda, el canciller alemán afirmó que Rusia debe estar involucrada en cualquier negociación. "El próximo paso debe ser que Rusia se siente en la mesa", declaró Merz.

"Si esto es posible, entonces todo esfuerzo habrá valido la pena", añadió.

La nueva versión del borrador trabajado en no ha sido publicada, pero todas las partes coincidieron en que cualquier acuerdo debe "respetar la soberanía de Ucrania".

Donald Trump dio inicialmente a su par ucraniano hasta el jueves para responder a su plan, que contempla que renuncie a territorios, limite el tamaño de su ejército y desista de unirse a la.

Pero Merz puso en duda el plazo fijado por Trump, al afirmar que las discusiones serían un "proceso largo". "No espero un avance esta semana", apuntó.

Zelensky declaró que su país atraviesa un "momento crítico".

"Para lograr una paz real, se necesita más, mucho más. Por supuesto, seguimos trabajando con los socios, especialmente con , y buscamos compromisos que nos fortalezcan y no nos debiliten", apuntó.

Pero el Kremlin expresó su rechazo a las modificaciones.

"En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a medios locales.

El diplomático consideró "lógico" que ahora los estadounidenses se pongan en contacto con"para reunirse y comenzar la discusión de manera presencial".

"Sabemos que hay ciertas señales al respecto, pero no existe un acuerdo concreto sobre un encuentro entre representantes rusos y estadounidenses", señaló, al añadir que el no ha recibido propuestas sobre "quién y cuándo tiene intención de venir a Moscú".

Mientras prosiguen las negociaciones, la guerra continúa. Moscú reivindicó el lunes la toma de otra localidad en el sur de Ucrania.

El tema territorial sigue siendo un gran problema en las negociaciones, señaló Zelensky.

"Putin quiere un reconocimiento legal de lo que robó", estimó el mandatario ucraniano.

Todas las partes afirmaron que se lograron avances en las negociaciones de Ginebra, calificándolas de "constructivas" en una .

"Hay un nuevo impulso en las negociaciones de paz", declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, desde Angola.

"Aunque queda trabajo por hacer, ahora existe una base sólida para avanzar", añadió la presidenta de la Comisión Europea, .

Trump optimista

Desde Washington, Trump se mostró confiado en un posible avance.

"No lo crean hasta verlo, pero puede que algo bueno esté ocurriendo", escribió en redes sociales.

En Ginebra, la delegación ucraniana afirmó que el nuevo borrador del plan "ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania".

El secretario de Estado estadounidense, , aseguró que se habían logrado progresos "enormes" en las conversaciones.

"Sinceramente, creo que lo lograremos", dijo Rubio, y añadió: "Obviamente, los rusos tienen voz en esto".

Moscú ha capturado y ocupa amplias zonas del sur y el este de Ucrania.

El Kremlin busca que se reconozcan los territorios bajo su ocupación y exige que se retire de la parte de la región de Donetsk que aún controla, demandas que Ucrania considera inaceptables.

