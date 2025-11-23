Más Información

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

Lando Norris y Oscar Piastri, descalificados el GP de Las Vegas 2025

Lando Norris y Oscar Piastri, descalificados el GP de Las Vegas 2025

Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Congela Senado ley de protección para desplazados

Congela Senado ley de protección para desplazados

La inflación médica será más severa en México

La inflación médica será más severa en México

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Miami. El presidente de Estados Unidos, , criticó este domingo que "el liderazgo ucraniano" no ha agradecido los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin al conflicto con Rusia, mientras se acerca el plazo que el mandatario concedió a Ucrania para aceptar su .

"Heredé una que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo", escribió el presidente en mayúsculas en su red social, Truth Social.

"El 'liderazgo' de Ucrania no ha expresado nada de gratitud por nuestros esfuerzos", añadió.

Lee también

"Estados Unidos sigue vendiendo cantidades masivas de armas a la para su distribución a Ucrania (¡el corrupto Joe [Biden, expresidente de Estados Unidos] lo regaló todo, gratis, gratis, gratis, incluyendo grandes sumas de dinero!)", añadió el presidente.

El mensaje continuó con la retórica habitual del presidente estadounidense, quien aseguró que la guerra nunca habría comenzado con él en el poder y criticó la hipocresía de la por seguir comprando petróleo ruso.

Las palabras de Trump coinciden con la reunión que el secretario de Estado de Estados Unidos, , y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, prevén mantener hoy en con una delegación ucraniana para conversar sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Lee también

Se espera que también hagan acto de presencia el domingo representantes de los principales países europeos para hablar sobre la hoja de ruta propuesta por la , la cual muchos consideran que favorece los intereses de .

Trump había concedido a hasta el 27 de noviembre para aceptar el plan, aunque ayer matizó a los medios que le esperaban en el exterior de la Casa Blanca que no era su última oferta para Kiev.

Entre los puntos del plan más desfavorables a destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno