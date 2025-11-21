Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó que recibió el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos, y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico "definitivo".

"Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense", dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Lee también Rusia exige a Zelensky que negocie "ahora mismo" el fin de la guerra

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc