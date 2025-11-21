Más Información
Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó que recibió el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos, y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico "definitivo".
"Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense", dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.
