Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

Moscú.- El presidente de , Vladímir Putin, confirmó que recibió el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos, y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico "definitivo".

"Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense", dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025. Foto: iStock / Jacob Wackerhausen / Gobierno de México / ISSSTE

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025

Reforma laboral 2025 así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas. Foto: Canva

Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX