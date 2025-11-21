Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

Kiev.- El presidente de , Volodímir Zelensky, habló por teléfono con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para encontrar un camino “justo” hacia la paz, según dijo el líder ucraniano en sus redes sociales.

“Hemos conseguido cubrir muchos detalles de las propuestas de la parte estadounidense para terminar la guerra y estamos trabajando para hacer que el camino hacia adelante sea digno y realmente efectivo para lograr una paz duradera", escribió Zelensky.

También participó en la conversación el secretario del Ejército de EU, Dan Driscoll, quien el jueves entregó oficialmente a Zelensky el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Foto: AP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Foto: AP

Ucrania y EU acuerdan trabajar con Europa, afirma Zelensky

El presidente ucraniano explicó además que acordó con Vance trabajar juntos con Europa “al nivel de asesores de seguridad” para avanzar hacia ese objetivo.

“Ucrania siempre ha respetado y continúa respetando el deseo del presidente de EU, Donald Trump, de poner fin al baño de sangre y vemos de forma positiva toda propuesta realista. Hemos acordado mantener contacto constante”, concluyó Zelensky, que dijo que la conversación duró casi una hora.

“La llamada entre Zelensky y Vance terminó hace media hora”, dijo una fuente sin dar más detalles de la oficina presidencial ucraniana a la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

La conversación entre ambos -que en febrero de este año protagonizaron un tenso enfrentamiento verbal público durante la visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca, pero limaron asperezas en posteriores encuentros- tuvo lugar después de que el líder de Kiev hablara también el viernes con los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Reino Unido y Alemania.

El líder ucraniano acordó con sus principales socios europeos coordinar posiciones para negociar con Estados Unidos el documento presentado por Washington como punto de partida.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

Zelenski dijo la víspera que espera hablar con Trump en los próximos días sobre el documento en cuestión, mientras que el presidente estadounidense afirmó que considera "oportuno" recibir una respuesta hasta el próximo 27 de noviembre, cuando Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias.

