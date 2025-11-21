Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

¡No te espantes! Suena alerta sísmica en el sur de la CDMX; autoridades informan que no hubo movimientos telúrico

¡No te espantes! Suena alerta sísmica en el sur de la CDMX; autoridades informan que no hubo movimientos telúrico

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Profepa denuncia ante la FGR caso de 774 tortugas traficadas como cosméticos; fueron halladas en el aeropuerto de Tijuana

Profepa denuncia ante la FGR caso de 774 tortugas traficadas como cosméticos; fueron halladas en el aeropuerto de Tijuana

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

El presidente de Estados Unidos, , declaró este viernes que su homólogo ucraniano, , "va a tener que aprobar" el plan de paz de la Casa Blanca que obliga a Ucrania a ceder territorio para Rusia.

El mandatario dio estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Oficina Oval con el alcalde electo de Nueva York, , el mismo día en el que dio de plazo a Kiev hasta el próximo jueves, Día de Acción de Gracias, para responder al plan.

"He hablado con su gente, tenemos un plan. Es horrible lo que está pasando. Es una guerra que nunca debió haber ocurrido... creemos que tenemos una manera de lograr la paz; él tendrá que aprobarlo", dijo Trump a la prensa.

Lee también

El plan de paz, de 28 puntos y negociado entre Estados Unidos y Rusia, ha sido filtrado en las últimas horas a medios estadounidenses y recoge algunas líneas rojas para Zelensky.

Vladímir Putin presidente de Rusia y Volodímir Zelensky presidente de Ucrania. Foto: EFE/Archivo
Vladímir Putin presidente de Rusia y Volodímir Zelensky presidente de Ucrania. Foto: EFE/Archivo

Entre ellas, Ucrania debería ceder a Rusia regiones del oeste del país, incluidas zonas que hasta ahora no han sido invadidas por las fuerzas del Kremlin, y reducir el Ejército ucraniano a un máximo de 600 mil efectivos.

Lee también

También se cerraría para siempre la puerta a una eventual entrada a la OTAN de Ucrania, que a cambio recibiría garantías de seguridad de Estados Unidos para defenderla en caso de un nuevo ataque ruso.

En un discurso a la nación, Zelensky dio a entender que considera inaceptable la propuesta de Trump, que sitúa al país en la tesitura de tener que elegir entre "perder la dignidad" o romper la alianza con Washington.

Por su parte, confirmó haber recibido el plan y afirmó que puede servir de base para un arreglo "definitivo" del conflicto, que se intensificó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, aunque sus orígenes son anteriores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”. Foto: Medium/AP

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Jonathan Ross

Guía de viaje a Aspen Snowmass: Cómo llegar, mejores atracciones y lo que debes saber para ir