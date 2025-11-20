Más Información

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Metro CDMX amplía cierres por marcha de la Generación Z; estas estaciones suspenden servicio

Alessandra Rojo de la Vega propone fundir estatuas de Fidel Castro y el "Che" Guevara para hacerle una a Carlos Manzo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó los cargos contra una ciudadana estadounidense acusada de embestir con su carro a , que la balearon en un operativo en (Illinois) el mes pasado, según reportaron medios nacionales.

Los fiscales federales presentaron una moción para desestimar los cargos contra , quien recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 4 de octubre.

También se presentó una moción para desestimar los cargos contra Anthony Ruiz, otro ciudadano estadounidense que se vio involucrado en el incidente ocurrido en el área de South Side de Chicago, en medio de los fuertes operativos migratorios.

Martinez, de 30 años, y Ruiz habían sido acusados por supuestamente usar sus vehículos para agredir e impedir la labor de agentes federales.

Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban un operativo en la ciudad fueron seguidos por un "convoy" de vehículos, que manejaban de manera "agresiva y errática”.

Luego, supuestamente los acusados habían chocado intencionalmente contra una camioneta conducida por el agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum, que salió de la camioneta y disparó cinco veces contra Martínez, según la acusación.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo. Foto: AFP
Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo. Foto: AFP

La mujer condujo herida fuera de la zona al igual que Ruiz. Ambos fueron detenidos más tarde ese mismo día.

Horas después del tiroteo, el FBI devolvió el vehículo que había sido impactado por los acusados a Exum, que lo condujo de Chicago hasta Maine —más de 1.700 kilómetros— y no envió un correo electrónico para la preservación de pruebas hasta 12 días después del incidente, según información citada por FOX.

Acusaciones por redadas migratorias en EU

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué razón desestimó la acusación contra los dos ciudadanos.

Esta no es la primera vez que la fiscalía estadounidense se ve obligada a retirar los cargos a ciudadanos estadounidenses involucrados en incidentes relacionados con las redadas migratorias, en Los Ángeles han desestimado varias acusaciones así como ha perdido en corte los casos, después de que los jueces no han encontrado el mérito suficiente.

Ciudadanos estadounidenses han demandado civilmente al Gobierno del presidente Donald Trump, hasta por 50 millones de dólares, por arrestos injustificados y uso de fuerza excesiva.

