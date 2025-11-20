Más Información

Un incendio en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, , obligó a los agentes de seguridad a evacuar el lugar.

Las llamas se iniciaron en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente, pero de acuerdo con el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, el fuego ya fue controlado.

No se registraron heridos, según Sabino, quien afirmó que los bomberos ya trabajaban en el lugar.

Según un periodista de AFP en el lugar, el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras del pabellón.

El humo empezó a propagarse en el interior, mientras el personal de seguridad y de la ONU se precipitaban con extintores para tratar de contener el fuego.

En el lugar también estaban presentes equipos de bomberos.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior.

El incendio se desató mientras los ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la cumbre climática.

