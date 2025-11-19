Belém, Brasil. Dos poderosos actores globales presionarán el miércoles a los negociadores para que alcancen acuerdos en las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas en Belém, Brasil, donde está por cumplirse un plazo autoimpuesto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, recorrió las salas de reuniones el martes, mientras que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva se unirá a las conversaciones de la COP30 el miércoles por la mañana.

“La llegada del presidente Lula y António Guterres es enormemente significativa y sugiere que los anfitriones piensan que deberíamos aprobar hoy algún tipo de acuerdo”, indicó Mohamed Adow, de la organización ambiental keniana Power Shift Africa. “No suele ocurrir que el presidente participe en las conversaciones a mitad de la segunda semana sin tener algo que mostrar”.

Aumentando la posibilidad de un resultado histórico, Carolina Pasquali, directora ejecutiva de Greenpeace Brasil, expresó: “La COP se acerca a su fase final y la llegada conjunta de Lula y Guterres envía una clara señal política de que van en serio”.

Temas excluidos que prevén discutir en la COP30

El miércoles es un día importante en los planes de los brasileños que dirigen la conferencia en los márgenes de Amazonía. Aunque se prevé que las conversaciones continúen al menos hasta el viernes, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, dio a los negociadores hasta el miércoles para tomar una decisión sobre cuatro temas interconectados que fueron excluidos inicialmente de la agenda oficial: si se debe instar a los países a endurecer sus nuevos planes climáticos, detalles sobre la distribución de 300 mil millones de dólares en ayuda climática prometida, abordar las barreras comerciales relacionadas con el clima y mejorar los informes climáticos sobre transparencia y avances.

Junto con esos cuatro temas, hay un impulso por parte de decenas de países, ricos y pobres, para obtener una hoja de ruta detallada sobre cómo eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Y eso es clave para la parte que tiene que ver con endurecer los nuevos planes climáticos con el fin de limitar el calentamiento futuro a 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit), el objetivo global establecido en el Acuerdo de París de 2015.

Hace dos años, tras varios días de debate contencioso, las conversaciones climáticas acordaron términos en los que se pedía una transición para abandonar gradualmente los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), pero desde entonces, poco se ha hecho para aclarar o ampliar esa única frase. Los manifestantes dentro y fuera del lugar de la conferencia siguieron presionando por una eliminación gradual.

Lula y los combustibles fósiles

En conversaciones previas con líderes en Belém, Lula impulsó los esfuerzos para dar más detalles sobre cómo alejar al mundo de los combustibles que emiten gases de efecto invernadero, la principal causa del cambio climático.

El presidente brasileño también ha promovido una mayor participación en un nuevo fondo internacional multimillonario financiado por deuda con intereses en lugar de donaciones, llamado Fondo Bosques Tropicales para Siempre. El objetivo es que, para los gobiernos, mantener sus árboles sea más lucrativo que talarlos.

Iskander Erzini Vernoit, director de la Iniciativa IMAL para el Clima y el Desarrollo, un grupo de expertos independiente con sede en Marruecos, señaló que no será fácil que Guterres y Lula encuentren un terreno común entre los negociadores.

“Aún persisten varios estancamientos evidentes, y el principal de ellos, desde un punto de vista africano, es la falta de disposición de la UE y otros países ricos para comprometerse con su obligación de proporcionar financiamiento climático”, manifestó.

Piden implementar acuerdos hechos antes de establecer nuevos

Antes de esta conferencia de dos semanas, los líderes brasileños enfatizaron la importancia de centrarse en la implementación, poniendo en marcha la acción sobre acuerdos, objetivos y compromisos ya hechos, en lugar de establecer nuevos convenios.

Si las naciones cumplieran con los objetivos establecidos en conversaciones climáticas pasadas de triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética y reducir el metano para 2030, la tasa de calentamiento global podría reducirse en un tercio dentro de una década y media, es decir, para 2040, según un nuevo informe de Climate Analytics.

Neil Grant, experto en análisis de políticas climáticas y autor principal del informe, dijo que esto podría rescatar el objetivo establecido hace una década en el Acuerdo de París.

Aunque los líderes climáticos han admitido que el mundo está en vías de superar este objetivo climático, Grant expresó: “Tenemos las herramientas para dejar de utilizar los combustibles fósiles. Aunque el momento es oscuro, todavía tenemos capacidad para actuar independientemente”.

“En este momento, en la COP 30 en Belém, lo que estamos viendo desarrollarse es nuestro futuro”, afirmó Dev Karan, un joven activista climático de 17 años. “Las decisiones que se tomen ahora en papel se traducirán en el futuro que experimentaremos algún día”.

