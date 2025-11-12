Más Información

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Diócesis de Zamora lanza mensaje a cárteles; “Les ordenamos en nombre de Dios, cese inmediato a la violencia”

Diócesis de Zamora lanza mensaje a cárteles; “Les ordenamos en nombre de Dios, cese inmediato a la violencia”

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Salud reporta 74 casos de sarampión activos en nueve estados de México; suman 5 mil 153 en el 2025

Salud reporta 74 casos de sarampión activos en nueve estados de México; suman 5 mil 153 en el 2025

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Belém, Brasil.— Los negociadores de la de Belém, en Brasil, avanzaron este martes en asuntos relacionados con género y “justa”, mientras negocian cómo incluir en su agenda algunos temas espinosos, como “medidas unilaterales de comercio”.

En el segundo día de la trigésima cumbre climática mundial, las delegaciones de los aproximadamente 170 países que participan ya han empezado a abordar puntos “muy específicos”, según indicó en rueda de prensa la directora general de la COP30, Ana Toni.

“Esto nos da mucha esperanza de que vamos a tener textos negociados”, afirmó. En el apartado de igualdad de género falta apenas elaborar un documento “más limpio”, dijo Toni.

Lee también:

Sobre la transición energética, el grupo G77 y China, formado por 134 miembros que promueven los intereses del Sur Global, irán como un bloque y han traído su propuesta de crear un mecanismo para garantizar que el camino hacia una economía verde sea inclusivo y no se traduzca en más deuda para las naciones más pobres.

“La propuesta de crear un mecanismo de implementación es algo que va más allá, un objetivo más ambicioso que solo definirlo, una apuesta acertada de los países en desarrollo”, dijo la especialista en política internacional de Greenpeace Brasil, Camila Jardim.

No obstante, pese a que la agenda de la COP30 fue aprobada en el primer día de la cumbre con una larga lista de 145 temas, hay algunos países que aún intentan incluir cuatro temas más polémicos.

Lee también:

Se trata de las nuevas metas climáticas, las llamadas NDC, que solo han presentado poco más de la mitad de los países; los informes de transparencia; el financiamiento público de los países ricos para los menos favorecidos; y las “medidas unilaterales de comercio”. Este último punto se refiere en parte a la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto elevados aranceles a las importaciones de buena parte de sus socios. A Brasil, país anfitrión de la COP30, le aplica un arancel adicional de 50% desde agosto pasado. El gobierno de Trump no envió a ningún representante para esta conferencia.

Newsom critica a Trump

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, acudió a Belém para decir que Estados Unidos es más que Trump.

En rueda de prensa, Newsom acusó a la administración Trump de haber “abandonado cualquier sentido del deber, de la responsabilidad y del liderazgo” y de dejar crecer a China. “Está redoblando su estupidez”, dijo el gobernador. Pero “Trump es temporal”, agregó. Newsom dejó claro que los demócratas anhelan volver al Acuerdo de París para limitar el calentamiento global.

Un grupo de activistas se enfrentó con personal de seguridad afuera de la sede de la cumbre, intentando brevemente abrirse paso hacia el interior del recinto hasta que fueron repelidos. Dos trabajadores de seguridad sufrieron heridas leves, según informó la ONU.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar. Foto: Canva

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar

Pensión Bienestar beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

Estatus de solicitud de visa americana: ¿Cómo revisarlo si estás en el proceso?

Foto: iStock/DMEPhotography

Estados Unidos denegará visas de inmigrante a solicitantes con diabetes, cáncer y otras enfermedades

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia? Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia?