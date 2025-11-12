Belém, Brasil.— Los negociadores de la COP30 de Belém, en Brasil, avanzaron este martes en asuntos relacionados con género y transición energética “justa”, mientras negocian cómo incluir en su agenda algunos temas espinosos, como “medidas unilaterales de comercio”.

En el segundo día de la trigésima cumbre climática mundial, las delegaciones de los aproximadamente 170 países que participan ya han empezado a abordar puntos “muy específicos”, según indicó en rueda de prensa la directora general de la COP30, Ana Toni.

“Esto nos da mucha esperanza de que vamos a tener textos negociados”, afirmó. En el apartado de igualdad de género falta apenas elaborar un documento “más limpio”, dijo Toni.

Lee también: Fondo para los bosques a los biocombustibles: los primeros compromisos de la COP30 de Brasil

Sobre la transición energética, el grupo G77 y China, formado por 134 miembros que promueven los intereses del Sur Global, irán como un bloque y han traído su propuesta de crear un mecanismo para garantizar que el camino hacia una economía verde sea inclusivo y no se traduzca en más deuda para las naciones más pobres.

“La propuesta de crear un mecanismo de implementación es algo que va más allá, un objetivo más ambicioso que solo definirlo, una apuesta acertada de los países en desarrollo”, dijo la especialista en política internacional de Greenpeace Brasil, Camila Jardim.

No obstante, pese a que la agenda de la COP30 fue aprobada en el primer día de la cumbre con una larga lista de 145 temas, hay algunos países que aún intentan incluir cuatro temas más polémicos.

Lee también: COP30: México alerta sobre la "parálisis" ante crisis climática y llama a la acción en cumbre de líderes

Se trata de las nuevas metas climáticas, las llamadas NDC, que solo han presentado poco más de la mitad de los países; los informes de transparencia; el financiamiento público de los países ricos para los menos favorecidos; y las “medidas unilaterales de comercio”. Este último punto se refiere en parte a la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto elevados aranceles a las importaciones de buena parte de sus socios. A Brasil, país anfitrión de la COP30, le aplica un arancel adicional de 50% desde agosto pasado. El gobierno de Trump no envió a ningún representante para esta conferencia.

Newsom critica a Trump

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, acudió a Belém para decir que Estados Unidos es más que Trump.

En rueda de prensa, Newsom acusó a la administración Trump de haber “abandonado cualquier sentido del deber, de la responsabilidad y del liderazgo” y de dejar crecer a China. “Está redoblando su estupidez”, dijo el gobernador. Pero “Trump es temporal”, agregó. Newsom dejó claro que los demócratas anhelan volver al Acuerdo de París para limitar el calentamiento global.

Un grupo de activistas se enfrentó con personal de seguridad afuera de la sede de la cumbre, intentando brevemente abrirse paso hacia el interior del recinto hasta que fueron repelidos. Dos trabajadores de seguridad sufrieron heridas leves, según informó la ONU.