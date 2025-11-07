El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el mundo "no soporta más el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles", durante la cumbre de líderes previa a la COP30 en Belém.

Lula volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la transición energética, dos años después de que el mundo adoptara en la COP28 de Dubái un compromiso de salir progresivamente de las energías fósiles.

Las decisiones sobre el sector energético "definirán nuestro éxito o fracaso en la batalla contra el cambio climático", sostuvo Lula durante un discurso en una sesión dedicada al tema junto a otros líderes.

Mesa Redonda de Líderes para el lanzamiento del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), previo a la COP30 en Belém. Foto: de LUDOVIC MARIN. AFP

Ambientalistas critican a Lula por impulsar exploración petrolera marítima

En Brasil, el mandatario de izquierda enfrenta críticas de ambientalistas por haber impulsado este año un megaproyecto de exploración petrolera marítima cerca de las costas amazónicas.

Lula argumenta que las ganancias de la explotación de hidrocarburos son necesarias para financiar la transición.

Esa alternativa "permanece como un camino válido para los países en desarrollo", defendió.

