EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

Alistan llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional; despliegan dispositivo de seguridad

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

No hay recorte presupuestal a las universidades, reitera Sheinbaum; ajustes al IPN y TecNM se lo vamos a reponer, asegura

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

Desacelera inflación en octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

En seis meses hubo 450 casos de acoso en administración federal

El presidente de , Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el mundo "no soporta más el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles", durante la cumbre de líderes previa a la COP30 en Belém.

Lula volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la transición energética, dos años después de que el mundo adoptara en la COP28 de Dubái un compromiso de salir progresivamente de las energías fósiles.

Las decisiones sobre el sector energético "definirán nuestro éxito o fracaso en la batalla contra el ", sostuvo Lula durante un discurso en una sesión dedicada al tema junto a otros líderes.

Mesa Redonda de Líderes para el lanzamiento del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), previo a la COP30 en Belém. Foto: de LUDOVIC MARIN. AFP
Ambientalistas critican a Lula por impulsar exploración petrolera marítima

En Brasil, el mandatario de izquierda enfrenta críticas de ambientalistas por haber impulsado este año un megaproyecto de exploración petrolera marítima cerca de las costas amazónicas.

Lula argumenta que las ganancias de la explotación de hidrocarburos son necesarias para financiar la transición.

Esa alternativa "permanece como un camino válido para los países en desarrollo", defendió.

