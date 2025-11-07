Más Información

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Alistan llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional; despliegan dispositivo de seguridad

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

Señalan fallos en programas para alejar a jóvenes del narco en México

No hay recorte presupuestal a las universidades, reitera Sheinbaum; ajustes al IPN y TecNM se lo vamos a reponer, asegura

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

Desacelera inflación en octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

En seis meses hubo 450 casos de acoso en administración federal

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional blindan Uruapan y a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa

Brasilia.- El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, rechazó las últimas apelaciones del líder de la ultraderecha y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel dictada en septiembre.

De Moraes fue el primero de los magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema en manifestarse sobre los recursos presentados por la defensa de Bolsonaro y ahora falta que se pronuncien los otros cuatro miembros de ese colegiado, que -así como el relator- lo harán en forma virtual, en el sistema informático del tribunal.

"No hubo ninguna omisión" en la sentencia, que "declara las circunstancias judiciales desfavorables" para Bolsonaro, por lo que se considera "inviable el argumento defensivo", indicó el juez De Moraes en el voto que publicó este viernes.

La decisión contra Bolsonaro es extensiva a otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista.

El resto de los integrantes de la Primera Sala tiene plazo para manifestarse hasta el próximo 14 de noviembre. Uno de ellos, el juez Luiz Fux, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, optó por no participar en esta fase final del proceso por haber sido voto vencido.

Estas apelaciones, conocidas como "embargo de declaración", son los últimos recursos que pueden intentar los abogados de Bolsonaro y, si fueran negados por la mayoría de los jueces, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto "cercenamiento" del derecho a la defensa, en el que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y argumentaron que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

También pedían una reducción de la pena, fijada en veintisiete años y tres meses de cárcel, en el juicio concluido el pasado 11 de setiembre.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en el voto publicado por el juez De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema.

