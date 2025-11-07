Más Información

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

No hay recorte presupuestal a las universidades, reitera Sheinbaum; ajustes al IPN y TecNM se lo vamos a reponer, asegura

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

Desacelera inflación en octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Vinculan a proceso a tres policías por muerte de una persona bajo su custodia en Tizayuca, Hidalgo

advirtió sobre la "parálisis" de la comunidad internacional frente al calentamiento global, al recordar los recientes estragos climáticos en el país norteamericano e hizo un llamado a la acción.

"Lo inaceptable es la parálisis del mundo ante ella (la crisis climática), la dilución de la voluntad política en discursos políticamente correctos y vacíos, la cobardía disfrazada de diplomacia, la negación ante la ciencia que anestesia la acción", enfatizó Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

En su intervención durante la cumbre de líderes mundiales de la COP30 en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, Bárcena citó las "devastadoras lluvias" que azotaron recientemente a México, que dejaron al menos 83 muertos y más de una decena de desaparecidos.

"Es una tragedia que trasciende fronteras y que nos recuerda con dolor, pero con claridad que el cambio ya no es una advertencia, es una realidad que nos iguala como humanidad porque nos ha alcanzado a todos", subrayó.

Asimismo, recordó que la furia del clima no distingue territorio ni ideología ni estatus, "es una fuerza que golpea sin compasión y su verdad es simplemente incontestable".

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (centro), posa junto a los asistentes a la cumbre de líderes de la COP30 este viernes, en el Centro de Convenciones Hangar en Belém, Brasil. Foto: EFE
México presenta NDC 3.0 y compromisos

En su intervención, la secretaria presentó la NDC 3.0, la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional de México, con metas formuladas "por primera vez, en términos absolutos".

El país se comprometió a un máximo de 364 a 404 millones de toneladas de CO2 equivalente de forma no condicionada, lo que implica "una reducción de más de 50% con respecto al escenario tendencial".

La NDC, explicó, apunta a una "nueva forma de industrialización en México, que se llama Plan México", que abarca sectores como transporte, energía, industria, agricultura, residuos, petróleo, gas y construcción.

Latinoamérica, enfatizó, genera solo el 11% de las emisiones globales, aunque es una de las regiones "más vulnerables" y con mayor biodiversidad.

"Estimamos (…) que tan solo con recuperar 10% de los 1.450 kilómetros cuadrados de manglares mexicanos, podríamos reducir 19 millones de toneladas de carbono, el 3% de nuestras emisiones de 2024", señaló.

También anunció compromisos como la adhesión a la iniciativa Bosques Tropicales Para Siempre (T3F) y la creación, junto a Guatemala y Belice, de la Gran Selva Maya, un corredor de 5.7 millones de hectáreas.

Además, remarcó que la adaptación climática será tratada como tema de seguridad nacional y anunció la primera Política Nacional de Adaptación para 2026.

Multilateralismo y urgencia

La secretaria llamó a fortalecer las sinergias entre acuerdos de clima y biodiversidad, armonizar mediciones de carbono y acelerar el financiamiento global bajo el Acuerdo de París.

"No hay tiempo que perder, cada décima de grado importa. Ninguna nación, ninguna, puede recorrer esta crisis sola", insistió Alicia Bárcena.

Recordó que, como dijo el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), la actual es "la primera generación en experimentar los efectos del cambio climático y la última que tendrá la oportunidad de revertirlos".

