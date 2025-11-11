Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

La mañanera de Sheinbaum, 11 de noviembre, minuto a minuto

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial

Autoridades de Michoacán investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo y revisan actuación de escoltas

Era Trump pega a productores de totopos y mezcal en Oaxaca

Migrantes regresan por miedo

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Belém, Brasil. En lugar de plantear un nuevo importante en su, Brasil apuesta en Belém por una serie de compromisos voluntarios de los estados sobre temas concretos.

Estos son los principales anuncios hasta el momento.

Fondo inédito para los bosques

Quedará como uno de los anuncios emblemáticos de esta COP que se celebra en plena Amazonía: Brasil lanzó el jueves el para Siempre (TFFF, en inglés), un fondo que será invertido en los mercados y busca disuadir a los países de deforestar pagándoles por cada hectárea preservada.

Lee también

El fondo ha recibido más de 5 mil millones de dólares en promesas de los 10 mil millones que espera recaudar en su primer año: (mil millones de dólares), Indonesia (mil millones de dólares), Noruega (3 mil millones de dólares, con condiciones), Francia (hasta 500 millones de euros), Portugal (1 millón de euros) y Alemania (monto no divulgado).

La mayor parte de los bosques primarios del mundo se encuentran en los países tropicales más pobres, donde resulta más rentableque preservarlos. De ahí la idea de crear este fondo.

Sin embargo, el instrumento no generó unanimidad. "Sin una regulación estricta destinada a poner fin a los flujos financieros hacia las industrias destructivas, el TFFF corre el riesgo de convertirse en otro mecanismo bien intencionado atrapado en un sistema deficiente", reaccionó Tom Picken, de la organización ambiental Rainforest Action Network.

Lee también

Metano

Varios compromisos surgieron respecto al metano, el segundo gas de más importante después del CO2.

Es invisible e inodoro, generado por el ganado bovino y los arrozales, y por las fugas de gas fósil en e instalaciones gasíferas.

El metano es el ingrediente principal del de cocinas y calderas.

Lee también

Estos compromisos se hacen eco de los numerosos anuncios de países y empresas petroleras y gasíferas en COP anteriores, cuyo seguimiento es voluntario y desigual.

Siete países, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá, se comprometieron a reducir casi a cero las emisiones de metano vinculadas a las .

Es "el medio más rápido de frenar el ", según una declaración conjunta.

Lee también

Estos países, entre los que también figuran Japón, Noruega y Kazajistán, se comprometen a eliminar la quema rutinaria del excedente de .

Además, con motivo de la COP30, Brasil y Reino Unido lanzaron un programa de tres años destinado a reducir las emisiones de supercontaminantes -sustancias con un mucho más potente que el dióxido de carbono- en los países elegibles para ayuda pública al desarrollo.

El objetivo es sumar 30 países para 2030 movilizando 150 millones de dólares.

Lee también

Siete países se beneficiarán primero, entre ellas Brasil, Camboya, Indonesia, Kazajistán, Nigeria, México y Sudáfrica.

Por último, dos organizaciones, el Global Methane Hub (GMH) y el (GGGI) anunciaron una alianza para acelerar la reducción de emisiones de metano en países en desarrollo. Esperan movilizar 400 millones de dólares.

México, Nigeria y Senegal serán los primeros en participar en esta iniciativa.

Lee también

Biocombustibles

Los dirigentes de 19 países, entre ellos Brasil, Canadá y Japón, adoptaron una declaración destinada a acelerar la transición hacia combustibles sostenibles, con lo que buscan alejarse de la dependencia persistente del y el .

Pero el tema es sensible porque no todos los combustibles sostenibles son iguales, y algunos derivados de vegetales tienen un impacto en el uso de la tierra.

Concretamente, el objetivo anunciado es cuadriplicar el uso de combustibles sostenibles para 2035 respecto a 2024, en particular con el uso mayor de hidrógeno, biogás y biocombustibles.

Lee también

La iniciativa "permanece abierta a nuevos signatarios", señala un comunicado publicado el viernes.

Pero también surgieron críticas. La alianza Climate Action Network (CAN) criticó duramente la propuesta, afirmando que buscaba expandir el uso de "dudosos" que "solo deberían desempeñar un papel marginal en la transición energética".

